Seit 1. September zeichnet Schwester Raphaela offiziell als Nachfolgerin von Michael Skorzak für die kaufmännische Leitung der Vinzenz-Klinik und -Therme in Bad Ditzenbach sowie der Luise-von-Marillac-Klinik in Bad Überkingen verantwortlich. Sie hat die Leitung dieser drei Einrichtungen in einer...