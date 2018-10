Bildung Viermal Experten lauschen

Geislingen/Nürtingen / SWP

● Vortrag: „Digitalisierung im Gesundheitswesen“ am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr in Geislingen:

Dr. Stephan Schweizer, der ­Geschäftsführer der Geislinger Medipha GmbH, referiert heute Abend beim Studium Generale der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) über Chancen und Risiken der ­Digitalisierung im Gesundheitswesen. Diese verspreche zwar eine Erhöhung der Patientensicherheit, Ferndiagnosen und geringere Kosten, heißt es in der Ankündigung.

Das restriktive Arzneimittelrecht, das Standesrecht der Ärzte und der Datenschutz bremsten aber die Dynamik. Und: Cyberkriminelle könnten ganze Kliniken lahmlegen oder Geräte manipulieren. Schweizer geht darauf ein, welche aktuellen Entwicklungen sich vor diesem Hintergrund abzeichnen und wie sie zu bewerten sind. Ort: Parkstraße 4. Uhrzeit: 19.30 Uhr.

● Vortrag: „Digitalisierung als Treiber für eine nachhaltige Ökonomie und Gesellschaft“ am Montag, 22. Oktober, in Nürtingen:

Auch die nächste Studium-­Generale-Veranstaltung am Montag beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung: Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, spricht darüber, mit welcher Wucht die Digitalisierung Wirtschaft und Gesellschaft verändert. Der digitale Wandel als sogenannte „vierte industrielle Revolution“ eröffne bezüglich Nachhaltigkeit, Ressourcen- und Klimaschutz weitreichende Chancen.

Die Referentin geht laut Ankündigung darauf ein, wie die Umweltpolitik vor diesem Hintergrund der Herausforderung begegnet, die ökologischen und sozialen Potenziale digitaler und datengetriebener Geschäftsmodelle zu fördern und ihre Risiken zu begrenzen. Ort: Der Vortrag findet im neuen Gebäude der HfWU in der Sigmaringer Straße 25 in Nürtingen statt. Uhrzeit: 18.30 Uhr.

● Tag der Finanzen: „Finanzmarktentwicklung und Anlagestrategien“ am Dienstag, 23. Oktober, in Nürtingen:

Wie entwickeln sich die ­Finanzmärkte? Und wie sehen ­erfolgreiche Anlagestrategien aus? Auf diese Fragen gibt der „Tag der Finanzen“ am Nürtinger Hochschulstandort Antworten. Hauptredner ist Heiko Thieme. Der Portfoliomanager und Anlageberater ist Mitarbeiter der FAZ und als Experte in TV-Sendungen bekannt. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion stellt er sich nach seinem Vortrag den Fragen von Vertretern aus der Wirtschaft. Die Teilnahme an der vom HfWU-Masterstudiengang International Finance organisierten Veranstaltung ist frei. Ort: Stadthalle Nürtingen. Uhrzeit: 16 bis 18 Uhr.

● Immobilienkongress am Mittwoch, 24. Oktober, in Geislingen:

Vor 20 Jahren führte die HfWU in Geislingen den Diplomstudiengang Immobilienwirtschaft ein, daraus wurde 2006 der gleichnamige Bachelorstudiengang, der später um einen Master-Abschluss ergänzt wurde. Der diesjährige Immobilienkongress nimmt das Jubiläum zum Anlass, als Referenten Absolventen des Studiengangs zu versammeln. Auf dem Programm stehen Fachvorträge zu aktuellen Trends, Entwicklungen und Zukunftschancen in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Anmeldung unter ☎ (07331) 22 502, per E-Mail: immo-bachelor@hfwu.de und www.hfwu.de/immob – Ort: Jahnhalle Geislingen. Uhrzeit: ab 13 Uhr.