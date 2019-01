Vorschau Vier Mal Kultur à la Martin Hueber

Geislingen / Bettina Verheyen

Das verflixte 7. Jahr soll ja für manche Ehen schon das Aus bedeutet haben. In der Geislinger Kulturszene bedeutete es das – zumindest vorläufige – Ende einer Zusammenarbeit, die bis dato gut funktioniert hat: „Kultur im Gewölbe“-Initiator Martin Hueber und die Eigentümer des Gewölbekellers von Blumen Burr werden in der Saison 2019 nicht mehr kooperieren. Hueber musste sich für seine vier bereits lange im Voraus terminierten Veranstaltungen neue Locations suchen.

Wer den mittlerweile pensionierten Berufs-Posaunisten kennt, der weiß, dass ihn solche Herausforderungen erst richtig in Fahrt bringen. Hueber, der einst den Geislinger Posaunengipfel organisiert hat und als Moderator für die große Rätsche-Geburtstagsfeier im November Wieland Backes nach Geislingen holte, fragte hier und da nach und wird nun im Laufe des Jahres drei unterschiedliche Veranstaltungsorte bespielen. „Kultur im Gewölbe“ findet dann zwar nicht im Gewölbe statt, aber stets an sehr gut passenden Orten.

Inmitten der Ausstellung

Das Jahresprogramm beginnt bereits am Freitag, 25. Januar, mit einem Abend über Christian Friedrich Daniel Schubart. Hueber holt für diese Veranstaltung unter dem Titel „Ehrenrettung für einen Außenseiter“ den Musikpublizisten, Kulturkorrespondenten und Musikkritiker (Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, WDR und SWR) Frieder Reininghaus nach Geislingen (wir berichten noch ausführlich). Auch Geislingens Stadtarchivar Hartmut Gruber wird zu dem Abend beitragen sowie Sänger Jan Hermann (Deutsche Oper Berlin). Wie passend, dass sich die Weihnachtsausstellung im Alten Bau in Geislingen ebenfalls Schubart widmet – so hat Hueber nach Rücksprache mit Gruber für seine erste Veranstaltung einen Rahmen gefunden, der passender nicht sein könnte.

In der Kirche Sankt Maria

Um die zweite Veranstaltung, „Virtuose Trompetenmusik“, am 15. März unter Dach und Fach zu bringen, hat Hueber Dekan Martin Ehrler angesprochen, beides Bläser. So spielen im März die Solotrompeter vom Staatsorchester Stuttgart und des SWR mit Kollegen in der katholischen Kirche Sankt Maria in Geislingen.

Bei der Rätsche im Schlachthof

Für die beiden letzten Veranstaltungen hat sich Hueber die Geislinger Rätsche gesichert: Am 17. Mai singt Natia Wiedmann georgische Lieder, begleitet von Musikern des Staatsorchesters Stuttgart und am 28. Juni tritt Hueber selbst mit dem Comedian Jazz Quintett auf.