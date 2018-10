Geislingen Vier Bands mit detailverliebtem, handgemachtem Sound im MieV

Geislingen / swp

Vier Bands wollen am morgigen Samstag beim ersten „Four Seasons Festival“ mit detailverliebter, ehrlicher und handgemachter Musik das MieV in Geislingen zum Kochen bringen. Der Abend wird eröffnet von „Pluralis“. Irgendwo zwischen Alternative- und Progressive-Metal, im Raum der tiefen Klänge und atmosphärischen Synths, hat die Band aus Karlsruhe ihr Zuhause gefunden. Zweite Band des Abends: Red Iris aus Geislingen. In ihren Songs setzen die Musiker auf außergewöhnliche Takte, mehrstimmige Melodien und ehrliche Texte. „oceanic“ steigen als dritte Band in den Ring. Energiegeladener Heavy Rock mit einer gehörigen Portion Stoner und Grunge. Als vierte Band wird Eve of Alana (Foto) das MieV rocken. Musik und Lyrics könne hart und treibend, aber auch verträumt sein. Karten unter: www.miev.info und www.red-Iris.de Beginn ist um 20 Uhr.