Ihr Kunsterzieher, Boris Feesenmayr, erinnert sich an Hannah J. Kohler, die am Sonntag den Schu­­bart-Kulturpreis in Sachen Kunst verliehen bekommt, als „jemand, der sehr ernsthaft und gewissenhaft arbeitet“, an „eine ganz eigene Persönlichkeit“, an eine Abiturientin, die auch im fachprak...