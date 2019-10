Zwei Jahre ist es her, als der Geislinger Gemeinderat den Weiterbau des dritten und bislang letzten Abschnitts des Tälesbahn-Radwegs beschlossen hatte. Am Mittwoch nun hat die Stadtverwaltung den 600 Meter langen Abschnitt vom Eybacher Tal in Richtung Bahnhof bei einer kleinen Feier vor Ort mit Ver...