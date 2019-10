Herbstlich dekorierte Läden, Schnäppchen, Beratung zu Modetrends und Neuheiten und saisonale Köstlichkeiten erwarten die Besucher beim verkaufsoffenen Sonntag am 27. Oktober in Geislingen. Die Händler macht dieses SonntagsShopping zu einem besonderen Herbst-Event, wie der Verein Geislinger Sterne als Veranstalter ankündigt. Die Flanier-Zone erstreckt sich von der Oberen Stadt bis nach Altenstadt, die Öffnungszeiten sind von 13 bis 18 Uhr.

Diese Geschäfte nehmen am verkaufsoffenen Sonntag teil:

Einrichtungshaus Held

Papierhaus Harder

Euronics Albmarkt

City Outlet Geislingen

Rösch Männermode

Anziehend

Isi Times

Schuhbidu

Betten Scheel

Jowa Schuhe

Intersport Britzelmayer

Binder Optik

Einrichtungshaus Steck

Intersport Sebald

Buchhandlung Ziegler

Modehaus Fahr

Stern Apotheke

Cecil

Modetunnel

Straub Mühlenladen

City Moden

Nel Mezzo

Uhrwerk

Coco de luxe

Optik Maurer

Vis a Vis

Kinderkarrusell, Gewinnspiel und Foodtruck

Die Geislinger Sterne verschenken Blumenzwiebeln fürs nächste Frühjahr. Die teilnehmenden Geschäften bieten Zwiebelbrot und Apfelsaft an. Die Weinhandlung Uwe Haas bietet Destillate an. Der Geislinger Apfelsaftverein verkauft Bio-Apfelsaft und Bio-Holundersaft.

Kinder können Karussell fahren und viele andere Stände ergänzen den Shopping-Sonntag. Franks Food Truck bietet einen veganen Kürbisburger an und die Back Cuisine ebenfalls Speisen, die zur Saison passen.

Bei einer Verlosung gibt es Preise zu gewinnen, unter anderem Gutscheine für Restaurants und Geschäfte.

Parken in der Stadt Geislingen

Wer mit dem Auto nach Geislingen kommt, kann zum Beispiel im Parkhaus Sonne Center parken und von dort aus bequem in die Altstadt bummeln. Auch in den Seitenstraßen sowohl in der Oberen Stadt als auch im Bereich um den Sternplatz gibt es Parkmöglichkeiten. City Outlet und Nel Mezzo bieten eigene Parkplätze an.