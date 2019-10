Am Montag beginnt am Landgericht Ulm ein Verfahren gegen einen 25-Jährigen, der im Raum Geislingen Marihuana unter anderem an Minderjährige verkauft haben soll.

Zwischen 2 und 100 Gramm Marihuana verkauft

Um Geld zu verdienen, soll der Angeklagte von Ende 2015 bis Mitte 2017 in 43 Fällen Mengen zwischen 2 Gramm und 100 Gramm Marihuana gegen Bezahlung abgegeben haben. Nicht nur manche der Käufer, sondern auch ein Helfer des mutmaßlichen Dealers soll minderjährig gewesen sein.

Minderjährigen als Helfer des Dealers beteiligt

Dem jungen Mann wird einer Mitteilung des Landgerichts zufolge unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. In 31 Fällen waren Minderjährige am Verkauf der Drogen beteiligt; in zwölf Fällen wurden die Betäubungsmitteln an Minderjährige abgegeben, in einem davon durch Mithilfe eines Minderjährigen.

Ein weiterer Verhandlungstag ist am Montag, 11. November, vorgesehen. Richter ist Michael Klausner, Verteidiger des Angeklagten der Rechtsanwalt Sammy Urcun, Stuttgart.

