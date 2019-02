Ausstellung Vergessene Orte als Fotografien

Geislingen / swp

Das Mehrgenerationenhaus in der Schillerstraße in Geislingen zeigt vom 3. Februar bis 31. März Bilder des Göppinger Hobbyfotografen Helmut Ter. Ob Stadt, Land oder sogenannte Lost Places, also vergessene Orte, Helmut Ter ist immer auf der Suche nach einem ausdrucksstarken Foto. „Ich fotografiere vorwiegend schöne und außergewöhnliche Landschaften mit herausragenden Details“, sagt Helmut Ter. „Lost Places ziehen mich immer wieder magisch an.“

Der gebürtige Schleswig-Hol­steiner lebt seit rund 13 Jahren in Göppingen und fotografiert seit seiner Jugend. Helmut Ter erlebte wichtige Meilensteine der Fotografie hautnah: von Schwarz-Weiß-Bildern und einer eigenen Dunkelkammer zum Entwickeln der Bilder über die ersten Farbabzüge bis hin zur Digitalfotografie. „Seit sechs Jahren widme ich mich intensiv der Digitalfotografie“, erläutert Helmut Ter. „Bilder werden heute zum Glück nicht mehr in der Dunkelkammer entwickelt. Das eigentliche Bild entsteht mit mehr oder weniger Bearbeitung am Computer. Wenngleich die nachträgliche Bildbearbeitung von mir eher sparsam eingesetzt wird, ist es schon faszinierend, welche Möglichkeiten die digitale Fotografie heute bietet.“