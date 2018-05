Datenschutz Vereine haben Angst vor Abmahnungen

Raum Geislingen / Stefanie Schmidt

Ab diesem Freitag gilt die Datenschutz-Grundverordnung der EU. Das hat Konsequenzen für Vereine – auch wenn manches noch unklar ist.

Die Datensammelwut von Internet-Riesen in die Schranken weisen, Transparenz schaffen und die Rechte von Kunden und Usern stärken – das sind einige der Grundsätze, die die EU mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGOV) durchsetzen will. Die Verordnung ersetzt ab diesem Freitag das deutsche Bundesdatenschutzgesetz.

Doch während sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg Anfang der Woche bei einer Anhörung im EU-Parlament nonchalant selbstsicher gab, sorgen die neuen Vorschriften in vielen Vereinsvorständen für Unruhe. Denn nicht nur Firmen, sondern auch ehrenamtliche Vereine müssen sich an die neuen Regeln halten. Auch ein Sport- oder Gesangsverein verarbeitet schließlich regelmäßig personenbezogene Daten wie Namen, Adressen und Kontonummern – sei es beim Vereinsbeitritt, Ehrungen oder der Öffentlichkeitsarbeit.

Vertreter zweier Geislinger Vereine geben ihre Einschätzung zur DSGVO ab:

Holger Schrag, Vereinsvorsitzender des Geislinger Stadtjugendrings, begrüßt guten Datenschutz als sinnvoll und nötig. Für ihn wirkt die DSGVO aber wie eine „Drohgebärde“ für Vereine – vor allem, weil bei Verfehlungen der auf große Firmen gemünzte Strafrahmen von bis zu 20 Millionen Euro im Raum stehe. „Die Angst vor Abmahnungen und Anwälten, die sich darauf spezialisieren, plagt die Leute am meisten“, glaubt Schrag.

Kai Weible, Vorsitzender des TV Altenstadt, sieht den Sportverein in Sachen Datensicherheit gut vorbereitet. Dies liege aber vor allem an der Vereinsgröße, die einen professionellen Umgang mit dem Thema ermögliche – kleinere Vereine verfügten dagegen nicht über festangestellte Mitarbeiter oder eine gute technische Ausstattung. Weible hätte sich bei der DSGVO „mehr Maß“ gewünscht, die Umsetzung sei etwas übertrieben. Manches sei zudem noch unklar: Etwa die Frage, was passiert, wenn ein Mitglied die Einwilligung zur Verarbeitung seiner Daten später wieder zurückzieht. Man müsse jetzt abwarten, wie die Verordnung gelebt werde.

Info Auf der Seite des Landes-Datenschutz­beauftragten auf www.­baden-wuerttemberg.datenschutz.de gibt es einen Praxisratgeber für Vereine.

