Verkehr Veranstaltung:Wie geht’s weiter mit der B 10?

Geislingen / swp

Am Montag, 18 Juni, findet um 19.30 Uhr im Geislinger Kapellmühlsaal eine öffentliche Infoveranstaltung zum Weiterbau der B 10 statt. Dazu hat die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi Andreas Hollatz eingeladen. Hollatz ist Abteilungsdirektor Straßenwesen und Verkehr im Regierungspräsidium Stuttgart und wird über den aktuellen Stand der Planungen für die beiden B 10-Abschnitte zwischen Gingen/Ost bis Geislingen/Mitte sowie zwischen Geislingen/Mitte und Geislingen/Ost informieren.

„Klar ist: beide Abschnitte müssen in einem Zug geplant und gebaut werden“, schreibt Nicole Razavi in einer Pressemitteilung. Die Voraussetzungen dafür seien gut. Beide Abschnitte seien im Bundesverkehrswegeplan enthalten und vom Land mit höchster Priorität eingestuft worden. „Auch am Geld fehlt es nicht. Umso wichtiger ist es, dass jetzt zügig geplant wird.“