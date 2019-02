Kunst Uneindeutigkeit lässt viel Raum für Interpretationen

Geislingen / SWP

Die Ausstellung der Leuchtkästen in den dunklen Räumen in der Geislinger Hauptstraße 20 – einem leer stehenden Geschäft in der Fußgängerzone – ist schon atmosphärisch ein Erlebnis. Nur die Bilder des Künstlers Christian Mack leuchten in den Räumen. Es wirkt fast sakral, jedenfalls aber fokussierend auf die Motive, die da leuchten.

Dramatisches Hell-Dunkel prägt die Bilder und eine konsequente Uneindeutigkeit der Inhalte. Die Besucher der Ausstellung geraten fast alle in ein Rätseln um Motive, die man in der einen oder anderen Form im Bild erkennen möchte. Augen werden ausgemacht – doch wo ist der Rest des Gesichts? Diese Interpretationsoffenheit ist allen Leuchtbildern eigen; sie ist ein Kriterium des Künstlers, der keine inhaltliche Aussage vermitteln will, sondern eine Bewusstseinsebene anspricht, die auf jeden Fall von Offenheit und Unbestimmtheit gekennzeichnet ist.

Ein Ausdruck ist spürbar, den man nicht in Worte fassen, aber als Empfindung greifen kann. Mehrere Motive werden von Besuchern dunkel und kühl empfunden, manche auch beklemmend. Einige Werke dagegen wirken wie duchflutet mit blauem Licht.

Macks Gemälde zeigen ihre Entstehungsweise: Sie sind mit schwarzem und weißem Lack gestaltet, wobei faszinierend vielfältige Strukturen und Reaktionen erzeugt werden. So bilden sich mal perlige Formationen, wenn das Weiß über das Schwarz gelegt wird oder fließt, mal Oberflächen wie bei Marmorierungen, mal Pfützen.

Die konsequent ungegenständlichen Bilder sind Nahrung für das Auge, das bei den angebotenen Oberflächen auch ein wenig zum Tastorgan wird, auch ohne Motiv. Zum Abschluss am kommenden Samstag gibt es eine Finissage mit dem Künstler selbst, einer Gesangsdarbietung von Mia Taler, einer jungen Sängerin aus Bad Überkingen, und einer Klangperformance, bei der Peter Schubert, Soundexperimentator aus Aufhausen, zu den experimentellen Filmen Christian Macks eine eigene klangliche Interpretation vorstellen wird.

Info Die Ausstellung in der Geislinger Hauptstraße 20 ist noch geöffnet am Freitag, Samstag und Sonntag von 17 bis 20 Uhr. Die Finissage beginnt am Samstag um 19 Uhr.