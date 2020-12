Die Gemeinde Gingen übt ihr Vorkaufsrecht für ein Grundstück an der Hindenburgstraße 122 und ein weiteres Areal an der Grünenburger Straße aus. Der Gemeinderat hat die Verwaltung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig damit beauftragt, die beiden Flächen zum Preis von 335 000 Euro zu kaufe...