Der dritte Geislinger Kundenspiegel ist da: Laut der Studie gibt es hier eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit von 85,5 Prozent. Untersucht wurden 132 Städte zwischen 20.000 und 200.000 Einwohnern.

Dieter Grett: „Stabile Kundenzufriedenheit in Geislingen“

Die Geislinger finden, dass sie in den Geschäften der Fünftälerstadt freundlich behandelt werden. Eine Studie ergab einen durchschnittlichen Zufriedenheitsgrad von 85,5 Prozent.

Die Verbraucher vergaben Noten von 1 (sehr zufrieden) bis 4 (völlig unzufrieden). Damit belegt Geislingen den 46. von 132 Plätzen. Das ergab eine Studie des niederbayerischen Marktforschungsinstituts MF Consulting. Wichtig seien in der Studie auch die Beratungsqualität und das Preis-Leistungsverhältnis gewesen.

Im Vergleich zu 2013 und 2016, wo Geislingen zuletzt 85,6 und 85,1 Prozent erhielt, ist das „ein stabiles Ergebnis der Kundenzufriedenheit“, teilt Dieter Grett vom Marktforschungsinstitut mit.

Einkaufen in Geislingen: 915 Menschen befragt

Insgesamt beteiligten sich im April 915 repräsentativ ausgewählte Menschen, die in der Fünftälerstadt regelmäßig einkaufen gehen. Ihre Meinung über die 81 Geschäfte, die in dem Fragebogen aufgelistet waren, flossen in den dritten Geislinger Kundenspiegel ein. Am besten schnitt Neumarkt in der Oberpfalz ab mit 88 Prozent.

Untersucht wurden Städte zwischen 20.000 und 200.000 Einwohnern.

Innenstadt Mäßige Noten für die Einkaufsstadt Göppingen In einer großangelegten Befragung schnitt Göppingen unterdurchschnittlich ab: Note 2,8. In den Augen der Besucher mangelt es besonders an Flair, an Parkplätzen und es fehlt ein Elektro-Markt.

Göppingen liegt auf Platz 118 – doch die Studie ist drei Jahre alt

Unter den 132 untersuchten deutschen Städten befindet sich auch Göppingen, das auf dem 118. Platz landete – allerdings liegt die bislang letzte Studie über die Kundenzufriedenheit in der Stauferstadt bereits drei Jahre zurück. Göppingen erreichte damals 82,9 Prozent.

Der neue Göppinger Kundenspiegel soll im Oktober dieses Jahres veröffentlicht werden, wie Dieter Grett auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG berichtet.