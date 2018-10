Kabarett Ultimativer Gottesdienst mit Rebers

Geislingen / swp

Der Kabarettist und Preisträger des Dieter Hildebrandt-Preises der Stadt München, Andreas Rebers, kommt am Sonntag, 28. Oktober, 20 Uhr, mit seinem Programm „Amen“ zur Rätsche nach Geislingen. Nach „Predigt erledigt” und „Rebers muss man mögen”, bildet „Amen” den vorläufigen Abschluss der Trilogie des Glaubens. Es ist das Extrakt aus langjähriger Gemeindearbeit, aktuellen Studien und friedlicher Ökumene von München über Wien bis Bagdad, wo Reverend Rebers schon vor durchgeladenen Kalaschnikows Akkordeon gespielt hat. Rebers sei ein virtuoser Provokateur, der sich mit erhellender Schwarzmalerei und heiligem Zorn gegen religiöse Dogmen, Doofheit und politische Manipulation zur Wehr setzt, heißt es in der Ankündigung. Er benenne die Dinge, die niemand hören will und dabei könne es schon mal zu Missverständnissen kommen, Zitat: „Bevor ich überhört werde – werde ich lieber falsch verstanden!’’ Viel verändert hat sich in den letzten Jahren. An den Peripherien westlicher Demokratien brennt die Welt und über das Wolkenkuckucksheim des Establishments ist mit aller Macht die Wirklichkeit herein gebrochen. Da stellt sich die Lieblingsfrage der Deutschen: Wer ist schuld?

Und das in einer Zeit, in der wir vor Lügenpresse, Hass und Angst gar nicht mehr ein und aus wissen. Einige befürchten sogar schon ein viertes Reich. Aber davor steht Reverend Rebers und sein ultimativer Gottesdienst. Amen.