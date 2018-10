Geislingen Über Hass in Internet und Gesellschaft

Geislingen / SWP

Hass und Hetzjagden sind im Internet an der Tagesordnung. Über die Verrohung der Sprache und was gehaltvolle Rede dagegen bewirken kann, spricht am heutigen Mittwoch der Philosoph Anton Schmitt im Studium Generale an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt. Schmitt hat GZ-Online-Redakteur Ruben Wolff als Referent eingeladen. Der Journalist hat selbst Philosophie studiert. Beginn ist um 15.45 Uhr im HfWU-Gebäude in der Parkstraße 4. Eingeladen sind auch Gasthörer. Die Veranstaltung geht drei Stunden.