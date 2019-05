Die Bürger betrachten das Gutachten der Rasterbegehung in Türkheim kritisch. Vertreter des Regierungspräsidiums als Aufsichtsbehörde der Biogasanlage versprechen „Geruchsminderung“.

Mehr als 100 Bürger kamen am Dienstagabend ins Türkheimer Gemeinschaftshaus, um die Ergebnisse der Geruchs-Messung zu erfahren. Von Januar bis Juli 2018 hatten professionelle Schnüffler im Stadtbezirk und im Gewerbepark Schwäbische Alb Gerüche gemessen und dokumentiert.

Bei der Diskussion ging es vor allem um die Gärrest-Gerüche, die dem Gutachten zufolge von den nicht vollständig verschlossenen Behältern der Biogasanlage stammen. Im Stadtbezirk sind die Gärrest-Gerüche demnach zwar auch wahrgenommen worden, allerdings nicht in starker Ausprägung. Das deckt sich allerdings ganz und gar nicht mit dem Empfinden der Türkheimer: „Ich wohne offenbar am falschen Fleck“, schimpfte ein Zuhörer vor sich hin. Im Messungszeitraum gab es überwiegend Ostwind, weshalb der Gärrest-Geruch in der Zeit seltener als üblich in Richtung Türkheim getragen wurde.

Becken sollen dicht verschlossen werden

Auskunft zu den geplanten Maßnahmen gab es vonseiten des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart. Theo Bader berichtete, dass der Anlagenbetreiber Schradenbiogas Pläne für eine Folien-Abdeckung der Gärrest-Becken in Auftrag gegeben habe. Dadurch sei „eine deutliche Geruchsminderung“ im Gewerbepark und im Türkheimer Wohngebiet zu erwarten.

Anlagenbetreiber überlegt zusätzliche Messung

Christoph von Jan, Geschäftsführer von Schradenbiogas, sagte gestern gegenüber unserer Zeitung, er habe zwar ein Planungsbüro damit beauftragt, eine geruchsdichte Abdeckung für die Becken zu prüfen. Ob so eine Maßnahme tatsächlich umgesetzt werde, sei jedoch noch ungewiss. „Es könnte gut sein, dass wir auch noch Messungen durchführen lassen“, sagte der Geschäftsführer. Er wolle das Ergebnis der Rasterbegehung bestätigt haben. Von Jan sieht das Problem vor allem in Gerüchen aus der Landwirtschaft.

Bürger fordern Frist für die Maßnahme

Der Gestank soll aufhören – mit diesem Ziel forderten Diskussionsteilnehmer gegenüber dem RP, dem Betreiber eine Frist für die neue Abdeckung zu setzen. Auch Frank Dehmer, Geislinger Oberbürgermeister und Vorsitzender des Zweckverbands Gewerbepark Schwäbische Alb, der 35 000 Euro in die Messung investierte, appellierte an die Vertreter des Regierungspräsdiums: Die Aufsichtsbehörde solle „mit Druck dazu beitragen, dass der Betreiber dranbleibt“. Bader versicherte: „Es gibt die Vorgabe, es so schnell wie möglich zu machen.“

