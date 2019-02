Geislingen Nach dem Kinderfest geht es zurück in die Schule

Nach dem Kinderfest geht es zurück in die Schule

Geislingen / Claudia Burst

Die Geislinger Schüler müssen dieses Jahr nach dem Kinderfest noch eine ganze Woche in die Schule. Woran das liegt, erklärt Schulleiter Ottmar Dörrer.

Dieses Jahr ist in Sachen Sommerferien alles anders als sonst. Schuld daran ist Ostern. Weil die Feiertage in diesem Jahr so spät liegen, weigerten sich Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, den frühesten Sommerferientermin wahrzunehmen. Das hatte zur Folge, dass sich der Gesamtferienzeitraum aller Bundesländer auf nur 75 statt wie sonst auf 90 Tage erstreckt hätte.

Erster Schultag ist ein Mittwoch

Um Verkehrsstaus zu vermeiden und aus touristischen Gründen wandten sich die Leiter der Staats- und Senatskanzleien der Länder an die Kultusministerkonferenz und baten darum, die 90 Tage doch möglichst weit auszuschöpfen. Das wiederum hatte zur Folge, dass sich Baden-Württemberg dazu bereit erklärte, den ursprünglich geplanten Ferienbeginn von Donnerstag, 25. Juli, auf Montag, 29. Juli, zu verschieben. Mit dem Ergebnis, dass sich auch das Ferienende auf den 10. September verschiebt: Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist ein Mittwoch.

Ottmar Dörrer kennt als geschäftsführender Geislinger Schulleiter diese Hintergründe. Als Schulleiter der Gemeinschaftsschule am Tegelberg sieht er die lange Woche nach dem Kinderfest am 22. Juli pragmatisch. Seine Lehrer füllen Dienstag bis Donnerstag mit der „Projektwoche“ und den Donnerstagnachmittag mit einem Mitarbeiterfest für die Lehrer und alle anderen, ohne die die Gemeinschaftsschule nicht durchführbar wäre. Am Freitag gibt es dann die Zeugnisse.

Einschulung am Samstag

Eine Herausforderung sei allerdings die kurze erste Schulwoche. Normalerweise werden die Fünftklässler dienstags und die Erstklässler donnerstags eingeschult. Um die Schulanfänger nicht bis in die zweite Schulwoche warten lassen zu müssen, hat man sich für die Einschulung am Samstag entschieden. Erleichtert ist er über die Bereitschaft des Kollegiums, am Samstag extra zu arbeiten.

Da es ausgesprochen selten vorkommt, dass Ostern so weit im April liegt, wird in den kommenden Jahren alles wieder beim Alten sein.

Die beweglichen Ferientage seien „eine Tüftelei“, sagt Ottmar Dörrer. Im Amtsblatt des Kultusministeriums seien sowohl die Ferien bis 2022/23 festgelegt als auch die jährlich wechselnde Anzahl der beweglichen Ferientage: Vier oder fünf sind es, plus drei freie Tage, die die Lehrkräfte im Rahmen der aktuellen Arbeitszeitregelung erhalten. „Die beweglichen Ferientage soll jede Schule oder Raumschaft so legen, dass regional wichtige ‚Feier’-Tage berücksichtigt werden können“, erläutert Dörrer den Sinn hinter den beweglichen Tagen.

Elternbeiräte geben Stimmen ab

Im kommenden Schuljahr 2019/20 gibt es acht bewegliche Tage. Sämtliche Geislinger Schulen plus der Gesamtelternbeirat geben ihre Stimmen für ihre Wunschtermine ab. „Dann entscheidet die einfache Mehrheit, da wird nicht diskutiert“, macht Dörrer klar, wie der Entscheidungsprozess verläuft. Tüfteln muss Dörrer vor allem mit den Daten, die er den Schulen überhaupt zur Verfügung stellt. „Weil es zahlreiche Termine gibt, die gar nicht zur Auswahl stehen – etwa, wenn Abitur, Mittlere Reife oder andere Abschlussprüfungen anstehen oder auch die Vergleichsarbeiten der Dritt- oder Achtklässler.“

Nur einmal – vor vielen Jahren – hat er in seinen Planungen einen solchen Termin übersehen und als Option für einen beweglichen Ferientag zur Verfügung gestellt. „Das war Horror, weil alles bereits veröffentlicht war. Das ist mir seitdem nie mehr passiert“, erinnert sich der Gesamt­schulleiter mit Grausen.

Fürs kommende Schuljahr haben sich die Schulen mehrheitlich dafür ausgesprochen, sechs der acht Tage als „Faschingsferien“ zu verwenden, die anderen beiden Tage sind Brückentage, die am 4. Oktober 2019 und am 22. Mai 2020 unterrichtsfreie Tage für die Schüler bedeuten.

Unsere Bildergalerien vom Kinderfest 2018: