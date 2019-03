Konzert  Trio spielt Folkpop der Extraklasse

Geislingen / Stefan Renner

Das Klangfrühstück der Geislinger Rätsche ist bekannt für ein vielfältiges Büfett und fein ausgesuchten Ohrenschmaus. Diesmal gastierte das James-Geier-Trio und spielte Songwriter-Jazz-Folkpop der Extraklasse. Zum Trio gehörten neben dem Sänger, Gitarristen und Stückeschreiber James Geier die sich kongenial einbringenden Musiker Martin Meixner und Christoph Scherer an den Tasten und Drums. Stücke aus den beiden Soloalben Geiers standen im Zentrum des Frühstückskonzerts. Ungewöhnlich und spannend zugleich war die Aufteilung, denn Tastenmann Meixner lieferte Hammond-Sounds, blickende Melodien, Bassläufe und famose Soli, Geier Riffs, perlende Picks und geschlagene Akkorde und Scherer den Groove.

All dies verzahnte sich vielstimmig melodisch und lieferte zugleich die Basis für die Songs und diese unglaublich markante, warme, volle, kräftige, sanfte Stimme Geiers. Sie brachte Texte und bleibende Melodien zu Gehör, die so fein und so rund waren, dass man sich fragen musste, warum spielt dieser Mann und seine hervorragende Band denn hier zum Frühstück auf und nicht am Abend in einer großen Halle.

Die Stimme, das Zusammenspiel und der ganz spezielle Sound der Band erhoben die Musik zu etwas Besonderem. Dazu passte auch, dass das Zusammenspiel mit dem Publikum nicht Selbstzweck war, sondern für die jeweiligen Stücke einen echten klanglichen Mehrwert ergab. Viele Musiker sind auf der Suche nach dem perfekten Song; James Geier hat ihn mindestens ein Dutzend Mal gefunden und begeisterte die Besucher des seit Wochen ausverkauften Klangfrühstücks. Stefan Renner