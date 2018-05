Konzert Trashiges Gitarrenrock-Feuerwerk

Geislingen / Sabine Graser Kühnle

Mit seiner neu formierten Giant Sand Band entfachte Howe Gelb in der Rätsche ein trashiges Feuerwerk. Der als „Wüstenfuchs“ bekannte Howe Gelb tourt mit der Neuauflage des Giant Sand Debütalbums „GS returns to valley of rain“ und brachte alte Bekannte mit: Drummer Winston Watson, der mit Howe Gelb einst die Giant Sands gründete. Die Bandmitglieder wechselten im Laufe der Zeit, doch seit 2003 mit dabei ist der skandinavische Bassist Thoger Lund. Vor vier Jahren stieg Allrounder, aber hauptsächlich Gitarrist, Gabriel Sullivan ein. Wie Howe Gelb stammt er aus Tucson, Arizona. Jüngstes Bandmitglied ist Gitarristin Annie Dolan.

Wer beim Konzert betulichen Americana mit Südstaatenromantik und herrlich sentimentalen Texten, die von Schmerz, Rückkehr und Träumen erzählen, in Country-Rock-Punk-Mix erwartet hatte, oder die Giant Sand, mit der seelenvollen Musik aus dem 2012 erschienenen Album „Tucson – a country rock opera“, wo Howe Gelb die Band mit Streichern, Bläsern und weiteren Sängern üppig ausstaffiert hatte, erlebte Giant Sands in der Rätsche als eine ganz andere Band: krachender Alternative-Gitarrenrock, immer schneller, immer lauter und gesteigert durch reichlich Synthie-Effekte. Die alten Songs aus dem Debütalbum klangen so härter und wilder. Die lyrischen Texte der Balladen fielen leider vielfach den kreischenden und jaulenden Gitarren zum Opfer.

Fast unbeweglich vor dem Mikro

Dabei beherrschte Howe Gelb die Bühne völlig unspektakulär. In scheinbar stoischer Ruhe testete er seine Gitarre aus, scherzte zwischen den Songs mit den Bandmitgliedern, dann legte er los. Fast unbeweglich harrte er vor seinem Mikrofon aus, ließ seine Gitarre in martialischen Slides in höchsten Tönen jaulen, derweil sich seine minimal angeraute, sonore Samtstimme und sein unaufgeregter, salopper Gesang sich den Weg in die Seele bahnten. Nur selten löste sich Howe Gelb vom Mikro, schwenkte zu Annie Dolan oder Gabriel Sullivan, legte mit Winston Watson oder Thoger Lund eine kurze, feurige Performance hin. Zeit für Plaudereien mit seinem Publikum oder Ansagen der Songs sparte er lieber auf für seine Musik. Und so lieferte er ein knapp zweistündiges Powerpaket, mit wild wechselnden Rhythmen, die schnell den Weg ins Blut fanden.

Winston Watson faszinierte, wie er sein Drumset bearbeitete, versunken in seiner rhythmischen Welt, Gabriel Sullivan und Annie Dolan verstärkten kreativ die teils durchaus melodischen Riffs von Howe Gelb. Die Band servierte derweil die alten Songs, wie „Valley in the rain“ und „October anywhere“, „Cry 2 Cry“. Keiner davon kam allerdings wie einst daher, sie alle waren gefärbt von diesem Mix aus Punkrock, Hardcore und Electro-Wave. Auch Songs aus dem jüngsten Album von Giant Sand, „Heartbreak Pass“ kamen nicht zu kurz. Die rund 200 Gäste in der Geislinger Rätsche tauchten, trotz vielleicht anderer Erwartungen, völlig ein in das trashige Gitarrenrock-Feuerwerk.

Fans kommen aus Mittelfranken

Doch selbst eingefleischte Giant Sand-Fans waren überrascht. So ein Paar, das extra wegen Howe Gelb aus Mittelfranken angereist war. „Noch nie hat mein Mann Ohrenstöpsel benutzt, das ist heute das erste Mal“, sagte seine Frau. Beide waren dennoch fasziniert und ließen die Musik auf sich wirken. Dass das Publikum zumeist im Alter von 50 plus war, nur wenige Jüngere hoben den Altersdurchschnitt leicht an, überraschte dieses Paar nicht. „Es ist eben diese Generation, die Howe Gelb hört.“

Dass so wenige junge Zuhörer gekommen waren, obwohl Howe Gelb seine Tochter Patsy mit ihrer Band Patsy‘s Rats als Supportband angekündigt hatte, überraschte allerdings doch. Die Band, der ebenfalls Annie Dolan angehörte und bei der Giant Sand-Gitarrist Gabriel Sullivan zuvor als Drummer fungierte, spielte ihre Pop-Rock-Musik vor nur wenigen Zuhörern. Aber auch bei Patsy‘s Rats galt vor allem eins: laut, lauter am lautesten. Doch einmal, da tauchte die Südstaatenromantik aus jaulenden und kreischenden Gitarren deutlich auf, nämlich als die Band den Song „down to town“ aus „Valley of rain“ zum Abschluss des Sets spielte. Mehrere Zugaben beendeten ein außergewöhnliches Konzert.