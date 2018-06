Gastkommentar Isabell Noether, ESA-Geschäftsführerin zum Sommer der Ver-Führungen Titel

Isabell Noether

Daheim ist es bekanntlich am schönsten und so bietet das Ferienprogramm „Sommer der Ver-Führungen“ all denjenigen, die es nicht in die Ferne zieht, auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl an Angeboten, die Heimat zu entdecken.

Dass es bereits die 15. Auflage ist, unterstreicht noch einmal die hohe Kreativität und das große Engagement unserer Gästeführerinnen und Gästeführer aus dem Landkreis Göppingen. Neben altbewährten „Dauerbrennern“ finden sich im Programmheft viele neue Veranstaltungen, über die ich mich persönlich besonders freue. Beispielsweise die vielen geführten Wanderungen auf den überaus beliebten neuen Löwenpfaden, das Husky-Trekking am Albtrauf, oder Begegnungen mit der Fledermaus auf dem Hohenstaufen.

Letztendlich macht es aber die Mischung aus spannenden Betriebsbesichtigungen, geführten Wanderungen in eventuell noch unbekannte Ecken der Region und naturkundliche Führungen. Auch das leibliche Wohl darf nicht zu kurz kommen. In vielen Gastronomiebetrieben kann man sich im Veranstaltungszeitraum für zehn Euro kulinarisch verführen lassen.

Es ist immer wieder aufs Neue beeindruckend, wie viel Herzblut die Gästeführer an den Tag legen, um ihren Gästen Natur, Kulturgeschichte oder sagenhafte Ausblicke näherzubringen. Das Erfolgsgeheimnis des Sommers der Ver-Führungen sind die Menschen hinter den Veranstaltungen, die ihre Geschichten, ihr Wissen oder ihre Lieblingsplätze preisgeben und somit zu Botschaftern der Region werden.