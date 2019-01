Handwerk Tipps von Ausstellern der Immotionale

Geislingen / Claudia Burst

Für den Schwaben ist sein Häusle ein Herzblut-Thema. Dabei ist es zweitrangig, ob er überlegt, sich ein solches zuzulegen oder das vorhandene zu sanieren. Wichtig ist aber auf jeden Fall der Rat oder die Hilfe eines Experten. Eine solche geballte Kompetenz findet er am Wochenende in der Jahnhalle bei der 5. Geislinger Immotionale vor. Geöffnet ist am Samstag wie auch am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Insgesamt 30 Aussteller sind vor Ort und freuen sich auf die Fragen interessierter Haus- oder Wohnungseigentümer oder ganz einfach auf den Austausch mit den Besuchern.

Organisiert wird die Messe von der GEISLINGER ZEITUNG. Die Hauptverantwortliche dort, Bettina Holzwarth, erwartet nach den Erfahrungen der bisherigen Veranstaltungen etwa 1000 Besucher. „Immerhin ist die Immotionale die erste Baumesse im Landkreis in diesem Jahr und der Termin im Februar lässt darüber hinaus besseres Wetter erwarten als bei den letzten beiden Malen“, sagt sie.

Die Besucher haben nicht nur die Möglichkeit, sich an den Ständen über alle möglichen Aspekte der Themen Bauen, Sanieren und Modernisieren zu informieren. Sie können darüber hinaus auch Fachvorträge besuchen. In diesen Vorträgen geht es um Wärmedämmung und energetische Sanierung, um altersgerechte Bäder und dauerhaft dichte Balkone, um Designer-Photovoltaikanlagen und um Ziegel-Massivbauweise. Die Vorträge finden im Vortragssaal statt, zu dem der Gymnastikraum umfunktioniert wird. Besucher erreichen ihn über das Treppenhaus rechts von der Bühne.

Die Bewirtung bei der 5. Geislinger Immotionale übernimmt die Obere Roggenmühle, welche den Gästen Leckereien von Chili con carne bis zur geräucherten Forelle anbietet.

Info Der heutigen Ausgabe der GEISLINGER ZEITUNG liegt ein Magazin zur Immotionale bei, in dem sich detaillierte Informationen zur Messe befinden.