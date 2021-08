Ihren ersten Biber hat Carolin Scheiding nicht im Zoo gesehen, sondern Mitte Juni in Gingen: am Spielplatz „Vis a Vis“ an der Fils, wie sie der GZ in einer E-Mail schreibt und Beweisbilder gleich mitschickt. Zumindest denkt sie das – denn ob es sich tatsächlich um Deutschlands größtes Naget...