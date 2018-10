Kulturherbst Talk mit ergrauten Eminenzen

Next

Sabine Graser-Kühnle

Zahlreich sind die Gäste zum Talk „bout my generation“, nämlich die 68er, im Rahmen des Kulturherbstes in die Rätsche gekommen, die mittlerweile „ergrauten Eminenzen“, wie Moderator Roderich Schmauz sie tituliert hatte. Ja, silbrig schimmerte das Haar der Talkgäste und ein Wohlstandsbauch zierte sie, hier ein kleinerer, dort ein größerer. Einzige Ausnahme in der Runde war die städtische Angestellte Sarah Buchwald. Für sie besteht die 68er-Generation aus Hippies, Blumenmädchen und Schlaghosen. Viele im Publikum verbanden damit außerdem WGs, Joints und freilich Woodstock, das legendäre Open-Air-Festival.

Ritt Geislingen damals ebenfalls auf dieser politischen Bewegungswelle? Dieser Frage ging Moderator Schmauz mit seinen Gästen nach. Mit Musik startete die Talkrunde, die Band, ebenfalls ergraute Haudegen des Gitarrenrock, die – wenn auch mit Songs noch vor der 68er-Jahre – den rund hundert Gästen ordentlich einheizten. Mitten unter ihnen „Besbie“, Dr. Hansjürgen Gölz, ehemaliger Vize-Rektor und Gemeinderat, an diesem Mittwochabend Gast in der Talkrunde.

Die weiteren 68er Talkgäste in der Rätsche: Gerlinde Hühn, Dekanin im Ruhestand, Wolfgang Binder, Erster Vorsitzender des Stadtjugendrings, Fritz Gehring, pensionierter Pfarrer und Religionslehrer sowie Werner Ziegler, Professor und ehemaliger Rektor an der Hochschule Geislingen. Ziegler stellte sich vor als der „brave“ Student, der stets einer Meinung mit Franz-Josef Strauß war. Einer, der das günstige Demo-Busticket nutzte, um shoppen zu gehen. „Ein Konterrevolutionär“, kommentierte Schmauz.

Gerlinde Hühn erlebte diese wilde Zeit in Sizilien. Aus Frauensicht sei ihr aufgefallen, dass die Männer zwar politische Kampfgenossen waren, das Verhältnis zwischen Mann und Frau aber „faschistoid“ war.

Fritz Gehring trumpfte als kirchlicher Revoluzzer auf, der den Oberkirchenrat weit über die 68er hinaus immer wieder verärgert hatte. So trat er seine Prüfungspredigt anstatt im schwarzen im orangefarbenen Talar an. In den Reihen der Kirchenträger war er für seine „unangepassten Predigten“, in denen er sich für Homosexuelle und Prostituierte einsetzte, bekannt als der, bei dem „nur noch der Psychotherapeut helfen könne“.

„Besbie“ Gölz war zu jenen Zeiten offensichtlich nicht ganz so rebellisch, wie er heute kämpft. „In der Uni war ich fleißig, aber nicht unkritisch“. Beeindruckt hätten ihn die Redner bei einer Veranstaltung des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) in Frankfurt. „Mit Vorliebe habe ich in der Roten Fahne gelesen“, sagte er und hob ein Exemplar dieser einstigen Zeitung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) hoch.

Ihm war derweil an der Aufarbeitung des Nationalsozialismus gelegen, wofür er seinen Vater und andere Zeitzeugen jahrelang löcherte und letztlich die leidvolle Geschichte des Geislinger KZs aufdeckte.

Revoluzzer in ganz anderer Weise war ebenso Wolfgang Binder. Auch er zeigte sich nicht in großen Demos, sondern sein rebellischer Geist wirkte im Kleinen, nämlich in der Kleinstadt Geislingen, allerdings mit großer Wirkung. Als Jugendpfleger suchte er neue Wege für die Geislinger Jugend. Inspiriert von der Stuttgarter Jugendarbeit gründete er das „Studio“ mit einem alternativen Kulturprogramm. „Es sollte ein Debattierclub sein – war es aber nicht wirklich.“ Dennoch habe man diskutiert, und zwar immer politischer.

Trotz Hürden von der Stadt, selbst die Presse ignorierte die Geislinger Jugend, berichtete ein Zuhörer in der Pause, lösten Binder und seine Mitkämpfer eine Welle aus, mit Auswirkungen bis in die Gegenwart. So wurde vor 40 Jahren das Jugendhaus „Maikäferhäusle“ (MKH) eröffnet und der Rätscheverein gegründet.

Nach der Rückkehr aus der politischen Studienzeit wollte man sich nicht mit Arbeit Familiengründung zufrieden geben, erinnerte sich Gründungsmitglied Gölz: „Sollte es das gewesen sein? Nein, wir haben ja dazugelernt.“ Rätsche und MKH tragen nach wie vor zum breiten Kulturangebot bei. „Aus dem MKH sind fünf Gemeinderäte hervorgegangen, ein Zeichen dafür, dass damals auch in Geislingen politisch viel passiert ist“, resümierte Binder. Ebenfalls bis heute gefeiert wird der „Tag der Jugend“, für den sich alle Jugendtreffs der Stadt vereint hatten. Gerlinde Hühns Fazit dieser Zeit: „Der Mief der damals konservativ verkrusteten Gesellschaft musste raus.“

Alle Talkgäste waren sich einig: Deutschlands Demokratie sei wegen der 68er Erfahrungen stark genug, der aktuell aufgewühlten politischen Lage und dem rechten Einfluss trotzen zu können. Darauf hoffen lässt die Einschätzung Sarah Buchwalds: „Unsere Jugendlichen sind sehr wohl politisch interessiert und sie schätzen in unserer Demokratie insbesondere die Freiheit: Frei ihre Meinung äußern zu können oder ihre Musik zu wählen.“ Allerdings, so räumte sie ein, müsse man sie ab und zu aus „ihrer Komfortzone“ hervorholen. „Dazu braucht es motivierte Jugendarbeiter.

Und da schließt sich ein Kreis in Geislingen: Jugendarbeit, so stellte es sich in der Talkrunde dar, ist wesentlich für eine gesunde demokratische Gesellschaft.