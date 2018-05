Geislingen Big Balls gratulieren Le Clochard zum Geburtstag

Geislingen / Von Konstantin Heidemann

Mehrere hundert Gäste feiern in der Geislinger Schlossgasse. Die AC/DC-Tribute-Band Big Balls entzündet ein wahres Bühnenfeuerwerk.

Mehrere hundert Musikfans und Stammgäste feierten am Pfingst-Wochenende ein zünftiges 40jähriges Bestehen der Geislinger Szene-Kneipe „Le Clochard“. Der abgegrenzte Open-Air-Bereich in der Schlossgasse verwandelte sich bei lauschig sommerlichen Temperaturen schon am Freitagabend in eine stimmungsvolle Fan-Meile. Da aufgrund eines Autobahnstaus die Open-Air-Bühne erst mit knapp zwei Stunden Verspätung vor dem Szene-Treff eintraf, verschob sich auch der gesamte Programmablauf der Bands Deitschrogg und Red Iris.

Doch dies tat der lockeren Geburtstagsparty keinerlei Abbruch, da die zahlreichen Gäste ja genug Gelegenheit hatten, sich mit Freunden und alten Bekannten beim kühlen Bierchen auszutauschen. Kaum stand die Bühne, hatten die Älbler auch schon ihre Instrumente aufgebaut und Deitschrogg starteten zur Überraschung der Besucher ihr Intro mit der Erkennungsmelodie der Clochard Mittwochsverlosung.

Powergeladen wie gewohnt legten die Stubersheimer mit ihrem Opener-Titel „Wochenende beim Deitschrogg“ sofort los. Eine coole Mischung aus Crossover mit Einflüssen aus Alternative Rock, Punk und Reggae bestimmten ihr eineinhalbstündiges Programm. Selbstverständlich war auch der allseits beliebte Special-Guest „Ben-Chai“ mit von der Partie. Er sorgte mit seinem schwäbischen Spaß-Hit „Halt Dein Pfnaupfen“ für ordentlich Fun auf der Bühne und herzhafte Lacher im Publikum.

Sänger und Gitarrist Manne forderte die Gäste noch auf, etwas näher zu treten. Ein paar Deitschrogg-Fans nahmen das sehr wörtlich und tanzten sofort ausgelassen vor der Open-Air-Bühne.

Alltagsgeschichten mit Red Iris

Die Kult-Songs der Deitschrogger wie „Droga“, “Zeig doch mal die Möpse“ oder „Rasur pur“ begeisterten die Party-Gäste bis in die hinteren Zuschauerreihen. Ihr neuester Hit „Bananaman“, in dem es in der zweiten Strophe auch ums Clochard geht, haben sie zum ersten Mal live gespielt und ernteten auch hier großen Beifall der feiernden Menge.

Etwas ruhiger ging es da im Anschluss die vierköpfige Formation Red Iris mit ihren Eigenkompositionen an. Sänger und Gitarrist Manu Stäudle ist auch Songwriter der Band und hat fast alle Stücke geschrieben, in denen er Geschichten aus dem Alltag erzählt.

Aus seiner Feder stammte auch ihr erster Titel „Reise“, der ganz sinnlich ruhig begann und sich langsam zu einer gedanklichen Reise im Kopf steigerte – und mit deutlich härteren Klängen endete.

Mit einem fetzigen Frühschoppen eröffnete Dario Zeitler alias „The Cherful Busker“ am Samstag Vormittag erneut die Open-Air-Bühne. Auf seiner bunt gemischten Set-Liste stand auch der Irish Folk Klassiker „Whiskey in the Jar“ zu dem glatt noch ne Runde Whiskey geschmissen, angestoßen und getrunken wurde. Weiter im bunt gemischten Repertoire begeisterte er mit „Engel“ von Robbie Williams, dem ein Medley mit Hits wie „Forever Young“ von Alphaville und Lady Gaga‘s „Pokerface“ folgte.

Obendrein erfüllte der freundliche Sänger und Gitarrist noch querbeet Musikwünsche alter Gassenhauer und kultigen Klassiker. Mit ruhigeren Liedern wie „Hurt“ in der Johnny Cash Version und „Working Class Hero“ von John Lennon, endete ein brandheißes Warm-up mit einem Song von Linkin Park.

AC/DC-Kracher mit Big Balls

Schon frühzeitig versammelten sich bei trocken warmer Witterung den ganzen Nachmittag über neugierige AC/DC-Fans in der Schlossgassen-Fan-Meile. Fast explosionsartig zündeten Big Balls bei Einbruch der Dunkelheit mit „Rock’n Roll Damnation“ ihr Bühnenfeuerwerk, ein AC/DC-Kracher jagte den nächsten und die fünf Vollblutrocker aus Stuttgart drehten mit „Back in Black“, „Touch too much“ und „Bad Boy Boogie“ voll auf. Vom großartigen AC/DC-Sound infiziert, störte die Fans selbst der einsetzende Nieselregen nicht mehr.

Absolut voll in seinem Element verkörperte Gitarrist Matze Ehrhardt in traditioneller Schuluniform grandios die typischen Posen seines großen Idols Angus Young und beanspruchte dabei die ganze Bühnenfläche für sich. „Für mich ist vor allem sein hundertprozentig authentisches Gitarrenspiel der absolute Hammer – eins zu eins, man hört keinen Unterschied zum Original,“ sagte etwa der AC/DC-Fan Uli Graf aus Göppingen.

Runde zwei startete genauso genial und ließ Sänger Bob Scotch von Big Balls stimmlich mit einem Tribut an Bon Scott und die Rock´n Roll-Songs von AC/DC der 1970er Jahre erinnern. Der Sänger glänzte in Bestform und feuerte Klassiker wie „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“, „If You want Blood“ und „Let There Be Rock“ auf das mittlerweile bis an den Bühnenrand dicht gedrängte Publikum ab.

Spätestens bei „High Voltage“ standen auch die eingefleischtesten AC/DC-Fans unter Starkstrom. Mit „TNT“ als Zugabe zündeten die Hardrocker noch eine weitere musikalische Sprengladung zu der die Fans lauthals mitsangen. Doch als Krönung der Konzertnacht endete unter Kanonenfeuer mit „For thouse about to Rock“ ein bestens gelungenes Clochard-Festival.