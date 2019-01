Geislingen Studenten retten ihrer Dozentin das Leben

Geislingen / Udo Renner

Erste Hilfe Vor einem Jahr brach eine Dozentin in der HfWU zusammen. Auch dank ihrer Studenten geht es ihr heute wieder gut.

Eine Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Geislingen bricht in der Mathe-Vorlesung mit Herzversagen zusammen. Statistisch liegt ihre Überlebenschance bei fünf Prozent. Dass Isabel Acker heute wieder unterrichtet, verdankt die 41-Jährige fünf Studenten und dem besonnenen Verhalten des ganzen Kurses.



Hilfe wie aus dem Lehrbuch



Jan Ole Thomas wählt ohne zu zögern den Notruf. Er gibt die Instruktionen an Nils Wöschler und Kosta Senic weiter. Sie beginnen mit einer Herzdruckmassage. Lea Rabl übernimmt die Mund-zu-Mund-Beatmung. Samed Bilici führt den alarmierten Notarzt schnellstmöglich in den Vorlesungssaal. Schnell tätig zu werden kann lebensrettend sein: Acht Minuten nichts zu tun, hätte für Isabel Acker vermutlich den Tod bedeutet. „Ich habe nicht lange nachgedacht zu helfen, es war eher eine Instinkthandlung“, erzählt Wöschler.



Lob von Notärztin



Die Rettungssanitäter übernehmen schließlich die Reanimation der Patientin, die in relativ stabilem Zustand ist. Notfallsanitäter Michael Leber lobt im Nachhinein, wie gut die Ersthelfer die Instruktionen bei der sogenannten Telefon-Reanimation umgesetzt haben. Die Notärztin stellt bei der Professorin einen funktionellen Herzstillstand fest. Der Einsatz bei Isabel Acker, sagt die Medizinerin im Rückblick, „ist ein Paradebeispiel, so sollte es laufen“. Bei der Einlieferung der Patientin ins Krankenhaus zeigen Blutdruck und Sauerstoffversorgung Normalwerte. Sie ist zurück im Leben.



Mit viel Elan wieder bei der Arbeit



Voller Elan und Tatkraft sitzt Isabel Acker ihrem Gesprächspartner heute gegenüber. Nach dem Krankenhausaufenthalt und der Reha geht es der Wirtschaftswissenschaftlerin wieder gut, aber sie spürt, es hat sich etwas verändert. Eine Herzerkrankung wurde diagnostiziert. Ihr wurden für den Notfall ein handtellergroßer Defibrillator und ein Herzschrittmacher implantiert. Nun geht es darum, eine neue Balance zu finden zwischen einem aktiven Berufsleben und dem, was sie ihrem Herzen zumuten kann. Den Arbeitsumfang an der Hochschule hat sie deswegen verringert. „Ich bin dankbar, trotz der Erkrankung auf einem solch guten Niveau weiterleben zu können“, sagt sie. Dazu haben auch fünf Studenten und ein ganzer Kurs beigetragen: Sie haben in den entscheidenden Minuten das Richtige getan.

