Eybach Strom fällt in Eybach aus

Eybach / RUW

Eine defekte Muffe hat zu ei­nem Stromausfall geführt.

In der Wiesentalstraße in Eybach ist am Montagabend wegen einer Niederspannungsstörung um 22 Uhr der Strom ausgefallen. Das berichtet ein Mitarbeiter des Albwerks auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG. Die Störung hatte sich noch bis 0.35 Uhr hingezogen. Betroffen waren in dem Geislinger Stadtbezirk insgesamt 15 Haushalte.

Eine defekte Verbindungsmuffe hatte die Niederspannungsstörung ausgelöst, sagt der Mitarbeiter. Das Albwerk musste deswegen die Muffe freilegen und reparieren. Solche Schäden kämen immer wieder mal vor. Muffen verbinden Kabel miteinander und seien viele Jahre im Gebrauch. Das Team des Albwerks war noch bis 0.50 Uhr in Eybach.