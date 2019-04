Mehrere Personen sind am Montagabend in einem Wohngebäude in der Karlstraße aneinander geraten. Die Polizei rückte aus, um zu schlichten.

Gegen 22.30 Uhr hielten ein Krankenwagen und zwei Polizeistreifen in der Karlstraße. Eine Zeugin, die sich am Dienstag an die GEISLINGER ZEITUNG wendete, erzählt von einem Eifersuchtsdrama.

Viel Alkohol im Spiel

Der Streit war zwischen drei Personen entbrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, habe einer der Beteiligten versucht in die Wohnung zu gelangen, der Zutritt wurde ihm allerdings verwehrt.

Die Beteiligten sollen „erheblich betrunken“ gewesen sein, so der Polizeisprecher, der gegenwärtig aber nicht bestätigen kann, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt hatte. Die genauen Hintergründe müssten erst ermittelt werden und das könnte „eine Weile in Anspruch nehmen.“

Bei dem Streit soll es Verletzte gegeben haben. Wie schwer die Verletzungen ausfielen und wer genau sie erlitten hat, könne die Polizei im Moment aber nicht sagen.

Laut der Zeugin war die Wohnungstür beschädigt worden.

