Prozess in Geislingen Nach Schlägerei zu Bewährungsstrafe verurteilt

Prozess in Geislingen

Geislingen / Ruben Wolff

Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein abgelehnter Asylbewerber zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Er habe nur einen Streit vor der Asylunterkunft in der Hohenstaufenstraße schlichten wollen, sagte der Angeklagte S. in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Geislingen. Er habe im August 2017 gesehen, wie sich der 22-jährige B. vor der Unterkunft ein Wortgefecht mit einem Mädchen geliefert habe. Statt die Streitenden zu besänftigen, habe ihn B. geschlagen und leicht verletzt. So schilderte es der Angeklagte. Im Verlauf der Verhandlung zeigte sich aber: S. war nicht ehrlich gewesen.

Richterin Elke Wilhelm sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte selbst auf den 22-Jährigen losgegangen war – und zwar mit mindestens einem Mitstreiter. Wilhelm verurteilte S. wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung. Außerdem muss er 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Der Streit hatte eine Vorgeschichte: S. war vor der Schlägerei mit mindestens zwei Mädchen und zwei Männern bei einer Bushaltestelle in der Nähe der Asylunterkunft gewesen. Die Mädchen hätten Blumen in die Richtung seiner Freundin geworfen, erzählte B. vor dem Amtsgericht. Es habe Diskussionen gegeben, dann trennten sich die Wege der beiden Gruppen.

Rätsel um das Alter des Angeklagten

Wenige Stunden später kam es zur Schlägerei, wie B. erzählte. Er und seine Freundin J. hätten Rufe gehört, die durch das gekippte Fenster in die Wohnung in der Hohenstaufenstraße drangen. Die beiden gingen nach draußen, sahen dort S. inmitten seiner Mitstreiter. Es kam zum Streit, es gab ein Gerangel, und kurz darauf schoben S. und einer seiner Freunde den 22-Jährigen in Richtung Hecke. B. stürzte. Dann prasselten Faustschläge auf ihn ein. Schwere Verletzungen habe er aber nicht davongetragen und bei einem Arzt sei er nicht gewesen, sagte B. Sein Nachbar A. habe versucht, ihm zu helfen, die Angreifer abwehren konnte er allerdings nicht. Als J. die Polizei rief, flüchteten die Männer, nur S. blieb zurück – auf dem Boden liegend.

Richterin Wilhelm schenkte den Aussagen des 22-jährigen Opfers, seiner Freundin und ihrem gemeinsamen Nachbarn mehr Glauben als der Version des Angeklagten. Ähnlich sah es der Verteidiger, der angab, vor der Wahrheit seine Augen nicht verschließen zu können, dass sein Mandant S. nicht alleine gewesen war.

Eine Frage galt es noch zu beantworten: Sollte S. nach dem Jugend- oder nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden? In seiner Geburtsurkunde war zu lesen, dass S. zur Tatzeit erst knapp 17 Jahre alt war. Da die Zweifel zu groß waren, musste ein Sachverständiger das Rätsel lösen. Er habe den Angeklagten genau untersucht; die körperlichen Merkmale hätten bewiesen, dass S. „auf keinen Fall so jung war“. Der Sachverständige ging sogar davon aus, dass S. mindestens 24 Jahre alt war. Für ihn galt damit das Erwachsenenstrafrecht. Der Angeklagte räumte schließlich ein, dass seine Geburtsurkunde erst etwa acht Jahre nach seiner Geburt aufgesetzt worden sei. In Afghanistan sei es nicht unüblich, dass Eltern erst spät solche Urkunden erhielten. Er selbst schwor: „Ich weiß wirklich nicht, wie alt ich bin.“

S. war aus Afghanistan geflohen und 2016 in Geislingen angekommen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, dagegen habe er aber Berufung eingelegt. S. hatte in seiner Heimat keine Schule besucht. Als Unbekannte das Geschäft seines Vaters angezündet hatten, habe ihm sein Vater Geld gegeben und geraten zu fliehen.

Das könnte dich auch interessieren: