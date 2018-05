Bauarbeiten Straßensanierungen beeinträchtigen Verkehr

Geislingen / ija

In Geislingen werden ab Juni einige Straßen saniert. Die Stadt will damit größere Schäden verhindern.

„Viele Straßen in der Kernstadt und in den Ortsteilen sind in einem äußerst schlechten Zustand“, heißt es in einer Vorlage der Geislinger Stadtverwaltung, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf den Tisch kam. Bereits vor vielen Jahren hat der Gemeinderat mehrere Straßen besichtigt und Mängel festgestellt. Dieses Jahr investiert die Stadt rund 500 000 Euro, um diese zu beheben. Dem Vorhaben stimmten alle Räte zu.

Saniert wird unter anderem die Decke der Parkstraße auf der gesamten Länge von 285 Metern. Des Weiteren wird der Feldweg am Tegelberg zwischen dem Westbahnhof und den Kleingärtenanlagen neu asphaltiert. In der Werkstraße, Burgstraße und Gussenstadter Straße werden die Decken der Gehwege erneuert, und in kleinerem Umfang der Fahrbahnbelag in der Zeppelinstraße, der Bahnhofstraße und in den Neuwiesen. In der Konrad Adenauer Straße werden abgesenkte Schachtabdeckungen in der Höhe angepasst. Auch auf und an einigen Brücken wird die Oberfläche ausgebessert. Zugunsten einer barrierefreien Nutzung werden außerdem Bordsteine im Stadtgebiet ausgewechselt oder abgesenkt.

Einige der Straßen seien auf den ersten Blick nicht unbedingt marode, sagte Oberbürgermeister Frank Dehmer im Gemeinderat. Man lasse aber lieber rechtzeitig den Belag sanieren, solange der Unterbau noch in Ordnung sei. Das koste die Stadt weniger und belaste wegen kürzerer Bauzeiten die Anwohner nicht so stark. Der Verkehr wird durch die Arbeiten nämlich stark behindert. Anwohner können zeitweise nicht zu ihren Grundstücken fahren und nicht dort parken.

Die Arbeiten sind für den Zeitraum 4. Juni bis 27. Oktober geplant. Die Bürger werden der Sitzungsvorlage zufolge rechtzeitig über Straßensperrungen informiert. Die Maßnahmen in der Parkstraße sollen in den Sommerferien stattfinden, um den Hochschul- und Schulbetrieb möglichst wenig einzuschränken.