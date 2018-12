Konzert Stimmgewaltiges Lob Jesu

Geislingen / Julia Hagmeyer

Traditionell am 4. Advent veranstaltet die Amadeus-Singschule unter der Leitung von Christel Wittmann ihr Weihnachtskonzert in der Jahnhalle in Geislingen. Bei der jüngsten Auflage begeisterten die Mädchen des Chores in variablen Besetzungen die Besucher mit Weihnachtsmusik aus vier Jahrhunderten.

Gleich zu Beginn sangen die 27 Kinder ein barockes Weihnachtskonzert für zwei Stimmen und Generalbass von Heinrich Grimm. Das festliche Weihnachtskonzert begeisterte mit seiner fröhlichen Stimmung und dem Aufruf zum Feiern mit einer fugenartigen Struktur. Der Wechsel der Führungsstimme und der strophenartige Aufbau boten einen eigenen Reiz.

Als zweites größeres Stück sang der Mädchenchor die Motette „Laudate pueri“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Klar und entschieden, mit pünktlichen sicheren Einsätzen in der polyphonen Vertonung meisterten die erfahrenen Mädchen des Chores diese schöne Partie.

Das Weihnachtskonzert „Natus est Jesus“ für Sopran und Generalbass von Philipp Friedrich Böddecker spiegelt die Ambivalenz der Weihnacht auf mehreren Ebenen. Zunächst gibt es den Text auf Latein und auf Deutsch. Latein ist die Sprache der Frohen Botschaft: Der Heiland ist geboren. Auf Deutsch wird thematisiert, dass ein Säugling geboren ist, der unter schwierigen Umständen zu versorgen ist. Solistisch besetzt, wird an diesen wenig sakralen Teil der Geburt Jesu erinnert, in dem Maria Josef um Hilfe bittet. Unterstützt wird diese inhaltliche und sprachliche Differenz durch reizvolle Tempi-Wechsel.

Johanna Bohnstengel sang die Arie „Et exsultavit“ aus dem „Magnificat“ von Johann Sebastian Bach. Man darf gespannt sein, wie sich ihre Stimme weiter entwickelt – die anspruchsvollen Koloraturen präsentierte sie sicher und kraftvoll. Ihr zweites Solo war das von Bach inspirierte „Ave Maria“ von Charles Gounod.

Variationen eines Liedes

Spannend zu hören war, wie der Chor zwei unterschiedliche Fassungen des Liedes „Es ist ein Ros entsprungen“ darbot: Zunächst der vierstimmige Kanon, bei dem das Nebeneinander der Stimmen eine Endlosmelodie schafft. Der Text mit dem Motiv des Jesuskindes als Blütenknospe ist jedoch auch wegen des vierstimmigen Satzes von Michael Praetorius weltberühmt. Ein Solistenensemble sang ihn fast intim, völlig auf den Klang konzentriert.

Zwei Schlaflieder zeigten die unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten dieses Weihnachtsliedthemas. „Es wird scho glei dumpa“ aus Tirol ist in sich gekehrt und betont die Kindlichkeit Jesu. Entsprechend stimmig war eine Variante in der zweiten Strophe, in der Solisten den Text sangen, während der Hauptchor die Basis summte.

Ganz anders dagegen „Schlaf mein Kindlein“ aus Russland: Auch in diesem Lied geht es um ein schlafendes Kind, das schutzbedürftig ist. Dennoch wird ein Blick in die Zukunft geworfen, in der auf dem Kind hohe Erwartungen liegen, denn es wird eines Tages die Welt retten.

Traditionell beendet der Chor das Weihnachtssingen mit zwei bekannten und geliebten Stücken. Der „Abendsegen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck läutete den Schluss des Konzertes ein. „Maria durch ein Dornwald ging“ schloss eine gute Stunde Weihnachtsmusik rundum ab.