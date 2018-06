Kreis Göppingen Sternfahrt auf  Rädern nach Stuttgart

Kreis Göppingen / swp

Bereits zum dritten Mal beteiligt sich der Landkreis Göppingen am internationalen Stadtradeln-Wettbewerb, bei dem Landkreise und Kommunen um die meisten Kilometer radeln (wir berichteten). Der diesjährige Zeitraum beginnt mit einer Radsternfahrt nach Stuttgart.

Vom 10. bis zum 30. Juni werden im gesamten Stauferkreis Kilometer per Rad gesammelt. Den Startschuss gibt am kommenden Sonntag die Radsternfahrt des ADFC in der Region Stuttgart. Insgesamt sieben Gruppen fahren aus allen Ecken der Region in das Stuttgarter Stadtzentrum, um dort den Stuttgarter Radaktionstagen beizuwohnen.

Bereits im letzten Jahr hat der Landkreis Göppingen mit rund 700 Teilnehmern und insgesamt 163 482 Radkilometer einen neuen Rekord aufgestellt. In diesem Jahr beteiligen sich zusammen mit dem Landkreis sieben weitere Kommunen: Deggingen, Ebersbach, Eislingen, Geislingen, Göppingen, Salach und Süßen. Somit bestehen gute Chancen, erneut einen Teilnehmerrekord aufstellen zu können.

Info Weitere Informationen zur Radsternfahrt im Internet unter: https://www.adfc-bw.de/radsternfahrt-bw/

Registrierung Registrierung unter www.stadtradeln.de/landkreis-goeppingen