Geislingen Stäffelespredigt ist der Startschuss in die großen Ferien

Geislingen / msc

Es ist geschafft! Heute ist der letzte Schultag, morgen beginnen die Sommerferien. In Geislingen sind die Schüler bereits seit Montag, seit dem Kinderfest, im Ferienmodus; die abendliche Stäffeles­predigt ist dort sozusagen der inoffizielle Startschuss (wir berichteten). Bei den Gottesdiensten in Altenstadt und an der Stadtkirche wurden auch diesmal die Gewinner des Kinderfest-Malwettbewerbs vorgestellt. Preise erhielten in der Altersgruppe der Fünf- bis Siebenjährigen Julia Pölz, Jamie Rupprecht und Amelie Mändle, in der Altersgruppe der Acht- bis Zehnjährigen Alma Decker, Janina Lenz und Rafael Rühle sowie bei den Kindern ab elf Jahren Mina Decker, Sakis Kritsiniotis und Jonathan Moll.