Strahlende Gewinner beim Festakt zur Auszeichnung „Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg“: Benjamin Decker, Leiter der Geislinger Stadtbücherei und Geislingens Oberbürgermeister Frank Dehmer nahmen am Freitagnachmittag im Gebäude der BW-Bank auf dem Stuttgarter Schlossplatz den Hauptpreis entgegen. Die Stadtbücherei in der MAG ist damit die erste Bibliothek, die den neu geschaffenen Titel tragen darf. Der Preis für die „Realisierung eines innovativen und beispielgebenden Bibliotheksangebots“, ist mit 10.000 Euro dotiert. Benjamin Decker, der die Geislinger Stadtbücherei seit 2007 leitet, lobte sein Team und die Zusammenarbeit innerhalb der Geislinger Institutionen. „Natürlich fühlen wir uns sehr geehrt, dass gerade wir die Bibliothek des Jahres in Baden- Württemberg geworden sind. Wir verstehen die Auszeichnung auch als Signal an alle Bibliotheken, dass ihr Wirken von zentraler Bedeutung für das Gemeinwesen ist“, sagte Decker.

Zeitgemäße Angebote und Konzepte

Genauso verbindet sich für ihn und seine Mitarbeiter mit der Auszeichnung der Auftrag, ständig an der Entwicklung zeitgemäßer Angebote und Konzepte weiterzuarbeiten, um die Zukunftsfähigkeit der Institution Bibliothek zu erhalten. Ausschlaggebend für die achtköpfige Jury war bei der Entscheidung über den Hauptpreis das umfassende, innovative und zielgruppenorientierte Bibliotheksangebot der Geislinger Stadtbücherei in der MAG, die bereits seit mehr als zehn Jahren digitale Angebote wie E-Book-Ausleihe, E-Learning-Kurse, Gaming sowie Making/Coding integriert.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Stadtbücherei Münsingen und die Stadtbibliothek Mannheim. Sie erhalten jeweils einen Förderpreis über 3.000 Euro.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montagsausgabe der GEISLINGER ZEITUNG.

