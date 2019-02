Engagement Stadtbehindertenring kämpft weiter gegen Barrieren

Geislingen / Isabelle Jahn

Der Geislinger Stadtbehindertenring STeiGle blickt auf erreichte Ziele wie die Busverbindung in die Neuwiesen. An vielen Stellen mangelt es aber an Barrierefreiheit.

Es fehlt ein Aufzug am Geislinger Bahnhof und die Höhe der Bahnsteige passt nicht zur Einstiegshöhe der Züge: Der Geislinger Stadtbehindertenring STeiGle sieht in Sachen Barrierefreiheit an vielen Stellen in Geislingen Handlungsbedarf. „Wir wissen nicht, wo wir Bohrer herbekommen sollen, um so dicke Bretter zu bohren“, sagt Vorstandsmitglied Gisela Kohle. Ein weiteres Beispiel sei, dass die Spur für Rollstuhlfahrer zwischen MAG und Fußgängerzone zurzeit nicht geräumt wird und damit nicht benutzt werden kann. Auch an den Schulen sieht STeiGle viele notwendige Maßnahmen, um körperlich beeinträchtigten Menschen die Teilhabe zu ermöglichen.

Freude über Bus in die Neuwiesen

Einige „To-dos“ kann STeiGle aber bereits abhaken. Allem voran wurde mit der zusätzlichen Busverbindung in die Neuwiesen, die seit Januar besteht, ein bedeutendes Ziel erreicht: „Dafür haben wir jahrelang gekämpft und viele Gespräche geführt“, sagt STeiGle-Sprecher Reinhard Grams.

Der Stadtbehindertenring begreife sich nicht als „Mecker-Gruppe“, sondern wolle „die Notwendigkeit von Barrierefreiheit in den Mittelpunkt rücken“, erklärt Grams. Dieses Ziel hat der Stadtbehindertenring auch bei vielen Veranstaltungen und Aktionen im vergangenen Jahr verfolgt.

Viele Aktionen geplant

Dieses Jahr stehen weitere Aktionen auf dem Programm des Stadtbehindertenrings: Am Wochenende 25. und 26. Mai findet in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub eine inklusive Radtour mit den speziellen Fahrrädern der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf statt. Außerdem ist eine Fotoausstellung in der Stadtbücherei, die Vorführung des Dokumentarfilms „Reni“ von Josef Pettinger sowie ein inklusives Frühstück geplant.

Mehr dazu lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der GEISLINGER ZEITUNG und im E-Paper.