Geislingen Spielfeld am Tälesbahnhof noch 2018?

Spielfeld am Tälesbahnhof noch 2018?

Geislingen / Stefanie Schmidt

Am Mittwoch entscheidet sich, wie es beim Tälesbahnhof weitergeht. Die Chancen auf ein Spielfeld stehen gut.

Als die Stadtverwaltung Ende Februar die Pläne für das zwei Hektar große Areal im Umfeld des Tälesbahnhofs bei einer Infoveranstaltung vorstellte, waren vor allem die Jugendlichen erst einmal skeptisch (wir berichteten). Sie wollten vor allem eins wissen: Wann kommt endlich das Multifunktions-Spielfeld neben dem Tälesbahnhof? Im Moment gibt es in Altenstadt nämlich keinen vergleichbaren Platz, der für Jugendliche frei zugänglich ist. Nachdem sich der Plan für einen Kunstrasenplatz in der Bolzstraße zerschlagen hatte, signalisierte die Verwaltung, dass das Spielfeld am Tälesbahnhof ganz oben auf der Prioritätenliste stehe.

Die Gemeinderatssitzung am nächsten Mittwoch, 21. März, könnte nun endgültig Klarheit bringen. Dann werden die Stadträte beschließen, wie es am Tälesbahnhof weitergeht. Die Sitzungsvorlage macht den Jugendlichen Hoffnung: Stimmen die Gemeinderäte zu, soll das Spielfeld noch in diesem Jahr gebaut werden. Danach sollen weitere Highlights für Jugendliche folgen: eine Chillecke mit Hängematten, Fitnessgeräte und ein Pavillon.

Neben dem Jugendbereich sind in den Plänen für das Areal drei weitere Schwerpunkte vorgesehen: Entlang des Radwegs soll eine sogenannte Grüne Bahntrasse mit einem Naturfreundegarten, Bepflanzung und einer Picknick­ecke entstehen. Die Verwaltung schätzt die Nettokosten dafür auf 272 000 Euro. Der Gemeinschaftsgarten soll etwas weg vom Radweg in Richtung Tälesbahnhof verschoben und um 40 Quadratmeter auf 200 vergrößert werden. Am neuen Standort sollen Lern- und Lehrflächen für Schulen und Vereine sowie ein Treffpunkt zum Grillen und Zusammensitzen angelegt werden. (126 000 Euro). Als vierter Bereich sind eine freie Spielwiese mit Eisenbahn-Spielgeräten und ein Spielplatz geplant (76 000 Euro).

Insgesamt schätzt die Verwaltung die Gesamtkosten für das Projekt, in das Ideen aus der Bürgerbeteiligung eingeflossen sind, auf 1,1 Millionen Euro. Auf einmal kann die Stadt dies finanziell nicht stemmen. Deshalb sollen die einzelnen Vorhaben Schritt für Schritt über mehrere Jahre hinweg umgesetzt werden.

Für das Spielfeld sind im Haushalt 2018 bereits 135 000 Euro eingestellt, heißt es in der Sitzungsvorlage. Hinzu kommen 200 000 Euro für die Gestaltung der Grün- und Freizeitflächen am Tälesbahnhof allgemein. Insgesamt stünden also 335 000 Euro zu Verfügung. Alles in allem wird der gesamte Jugendbereich etwa 405 000 Euro kosten, schätzt die Verwaltung.

Als erstes soll noch in diesem Jahr das Spielfeld gebaut werden – so der Beschlussvorschlag der Verwaltung. Vorher muss allerdings noch das Baugenehmigungsverfahren inklusive Lärmgutachen über die Bühne gehen.

Info Die Gemeinderatssitzung beginnt am Mittwoch, 21. März, um 16 Uhr im Kapellmühlsaal.