Die Landesstraße L1200 zwischen Wiesensteig und Mühlhausen ist am Donnerstag, 9.4.20, und am 16.4.20 von 7 bis 18 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund ist der Bau der Filstalbrücke.

Bau Filstalbrücke: L1200 gesperrt

Die Y-förmigen Pfeiler auf der Seite der Brücke, auf der künftig die Züge in Richtung Ulm fahren werden, sind nun fertig betoniert. Deshalb kann die dafür benutzte Schalung wieder abgebaut werden.

Zudem ist geplant, die L1200 von 22.4.20 um 7 Uhr bis 24.4.20 um 18 Uhr zu sperren, um das Schutzgerüst über der Landesstraße abzubauen.