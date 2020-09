Ein Unbekannter hat die Absperrung auf der Kreisstraße zwischen Unterdrackenstein und der B466 bei Gosbach geöffnet und einen kleinen Bagger von der Baustelle wegbewegt.

Unbekannter öffnet Absperrung auf Kreisstraße

Noch kurze Zeit zuvor hatte sich Bürgermeister Roland Lang von der Vollsperrung in Unterdrackenstein ein Bild gemacht, wo hinter dem rot-weißen Absperrzaun noch zusätzlich ein Minibagger der Baufirma quer zur Straße geparkt war. Am Morgen des vergangenen Samstags war die Absperrung offen und der Bagger verschwunden.

Schultes findet Bagger auf Waldweg wieder

Lang begab sich in der Folge auf die Suche nach dem verschollenen Arbeitsgerät und fand den Bagger auch tatsächlich auf einem Waldweg. Pflichtbewusst alarmierte der Bürgermeister die Polizei über die widerrechtlich aufgehobene Sperrung. Die Straße blieb am Wochenende für den Verkehr aber noch geöffnet. Erst am Montag richtete die Baufirma wieder die Sperrung ein. Lang hat für die eigenmächtige Aktion indessen nur ein Kopfschütteln übrig: „Traurig, dass man damit Zeit verschwendet.“