Die Filsbrücke in der Bahnhofstraße in Kuchen wird saniert und ist für den Fahrzeugverkehr bis Anfang Juli voll gesperrt. Autofahrer sollen die Einfahrt zur Filsstraße beim Gewerbepark nutzen, um in die Wohngebiete nördlich der Filsbrücke zu gelangen, rät die Gemeindeverwaltung. Das betrifft die Wohngebiete Sommerberg, Schillerstraße, östliche Friedrichstraße, Christofstraße und die Nebenstraßen. Fußgänger sind nicht davon beeinträchtigt, sie können die Fils an der Bahnhofsstraße über eine Behelfsbrücke überqueren.

Filsbrücke in Kuchen gesperrt: Bauzeit etwa vier Monate

Mit der Baumaßnahme werden der Brückenbogen, die Brückenkappen und der Oberbau mit Fahrbahn und Geländer grundlegend erneuert. Veranschlagt sind Baukosten in Höhe von rund 400 000 Euro, wobei vom Land ein Zuschuss in Höhe von 200 000 Euro kommt, sowie eine Bauzeit von etwa vier Monaten.

Sperrung in Kuchen: Änderungen im Busverkehr

Der Busverkehr wird umgeleitet, Ersatzhaltestellen werden eingerichtet, informiert die Gemeindeverwaltung weiter. Die Haltestellen „Bahnhofstraße – Fischbrunnen“ und „Filsstraße – katholisches Gemeindezentrum“ in Richtung Gingen werden nicht angefahren, gegenüber der Feuerwache Langwiesenstraße ist eine Ersatzhaltestelle für das katholische Gemeindezentrum eingerichtet. Die Haltestelle Filsstraße wird um wenige Meter hinter die Kreuzung verschoben