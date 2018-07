Geislingen Sommernachtsmusik in Geislingens historischer Altstadt

Geislingen / swp

Sommernachtskino und Sommernachtsmusik: Die Band „zu4iert“ haben am Samstag in der Geislinger historischen Altstadt den Film „Mamma Mia 2“ musikalisch umrahmt. Die vier Musiker haben, nach eigenen Angaben, einen gemeinsamen Nenner und dieser heißt: Leidenschaft. Was die vier allerdings nicht teilen, ist ihr Musikgeschmack. Daraus haben Martin Sauer (Drums & Percussion), Friedrich Kienle (Bass), Olimpia (Gesang & Gitarre) und Timo Deininger (Gitarre & Gesang) eine Tugend gemacht und ein besonderes Liveprogramm auf die Beine gestellt. Da treffen The Beatles auf Gianna Nannini, Adele auf Die Toten Hosen, Rock auf Italopop und 60er-Jahre-Evergreens auf aktuelle Nr.1-Hits.