Das Sommernachtskino lockte an den ersten beiden Tagen viele Besucher in die Geislinger Fuzo – dann kam der Regen.

Zuschauer singen Lieder von Queen bei „Bohemian Rhapsody“

„Wir hatten einen grandiosen Start wie noch nie“, sagt Alexander Kern, Chef des Gloria Kinos in Geislingen. Er veranstaltete gemeinsam mit Thorsten Fischer von Penguin Concerts das viertägige Sommernachtskino in Geislingen. Zum Auftakt am Donnerstag sahen sich 800 Menschen auf großer Leinwand in der Fußgängerzone die Neuauflage des Disney-Klassikers König der Löwen an – die Filmvorführung war ausverkauft. Auch mit dem Freitag sind die Veranstalter zufrieden: Das biografische Filmdrama „Bohemian Rhapsody“, das die Geschichte des Queen-Frontmanns Freddie Mercury thematisiert, animierte die Zuschauer sogar zum Mitsingen.

Lichtverhältnisse für Kino ab 21.30 Uhr am besten geeignet

Die Hitze war um die späte Abendstunde offenbar kein Problem: „Lieber zu warm als zu kalt“, weiß Kern, der tagsüber beim Aufbau zusammen mit seinem Helfern durchaus mit den Temperaturen zu kämpfen hatte. Um den Filmstart, jeweils gegen 21.30 Uhr, sei es angenehm gewesen.

Um diese Uhrzeit seien auch die Lichtverhältnisse für die Filmvorführung geeignet, begründet Kern den recht späten Beginn, auf den er immer wieder angesprochen werde. Mit dem Vorprogramm, das unterschiedliche Live-Musiker wie zum Beispiel die Trommelgruppe Enyo Kelé gestalteten, und dem Angebot von Getränken und Speisen wolle man insgesamt eine kurzweilige Atmosphäre schaffen und den Gästen einen „netten Abend“ bereiten. Wie es sich für einen Kinobesuch gehört, gab es natürlich auch Popcorn und außerdem Cocktails zu kaufen.

Wetter schreckt Filmfans ab: Weniger Besucher ab Samstag

Der Wetterumschwung am Wochenende hingegen hat so manchen potentiellen Besucher abgeschreckt: Am Samstag und vor allem am Sonntag blieben bei laut Kern „übersichtlicher Besucherzahl“ reichlich Sitzplätze frei. Der Großteil derer, die im Vorverkauf Karten erworben hatten, sei jedoch gekommen und geblieben. Am Sonntag bei der Präsentation der Dokumentarfilme aus dem Bereich Outdoor-Sport im Rahmen der European Outdoor Film Tour sei die Zielgruppe ohnehin dem Motto gefolgt: Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung.

Alexander Kern: „Absagen war nie ein Thema“

Trotz des starken Winds und Regens sei es aber zu keinem Zeitpunkt eine Frage gewesen, dass das Sommerkino stattfinde: „Absagen war nie ein Thema“, betont Kern. Mit der Technik habe es keine Probleme gegeben, das gelte auch für die besondere Beleuchtung der Altstadt-Kulisse. Die Band „Campfire“, die am Sonntagabend das Vorprogramm gestaltete, verzog sich allerdings unter die Arkaden des Alten Rathauses und spielte von dort aus – zum Schutz des Equipments.

Eingeschränkter Platz wegen Bauarbeiten

Nicht nur das Wetter war dieses Jahr eine Herausforderung für die Verantwortlichen des Open-Air-Kinos: Durch die Bauarbeiten am Alten Zoll war der Platz eingeschränkt. Man habe aber eine gute Lösung für den Standort der Leinwand gefunden und auch die meisten Stühle untergebracht, berichtet Kern. Zu den Vorbereitungen zählten unter anderem auch der Abbau der Kandelaber, die sonst die Sicht auf die Leinwand behindert hätten.

Gloria-Kino-Chef glaubt an Standort und freut sich auf nächstes Jahr

Kern ist nach wie vor überzeugt von dem Standort und kündigt bereits eine Fortsetzung an: „Wir sind schon an der Planung für das nächste Jahr.“



