Konzert Solo Song Performance für alle Sinne

Geislingen / swp

Der Singer/Songwriter Axel Nagel ist solo unterwegs und klingt trotzdem wie eine Band. Am kommenden Samstag spielt er ab 19 Uhr im Geislinger Rätschegarten. Neben seiner Gitarre und der souligen Stimme hat er viele Instrumente mit auf Tour, die seinen aktuellen, deutschen Songs den nötigen Unterbau liefern. Shaker, Trommeln, Besen und Bürsten kommen zum Einsatz, um den Schlagzeuger der nicht vorhandenen Band zu ersetzen. Seine Stimme nutzt er als Klanggenerator, etwa um Keyboardflächen zu imitieren.

Dies alles in Loops vermengt ergibt einen spannenden One Man Band Sound, der Nagels Songs optimal unterstützt, heißt es in der Ankündigung. Jeder Loop entsteht aus dem Augenblick, vermixt Ungewöhnliches, verfremdet und erfindet neue Klangerfahrungen im Spannungsfeld zwischen groovendem Folk, souligen Balladen und bluesigem Americana Sound.

Wer dann seine Ohren noch für die Texte der Songs spitzt, den will Nagel mit ausgefallenen Inhalten überraschen. Sie handeln von der Suche nach vermeintlich ausgestorbenen Tieren auf unzugänglichen Halbinseln, dem Leben aus der 360-Grad-Perspektive, der Suche nach einem versteckten Café in der Großstadt und anderen, eher selten besungenen Lebensräumen.

Bei schlechtem Wetter entfällt diese Veranstaltung.