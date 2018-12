Konzert So mitreißend wie besinnlich

Geislingen / Brigitte Scheiffele

Über einen enormen Publikumszulauf durften sich die 19 Sängerinnen und elf Sänger des Geislinger Gospelchors „No Distance“ bei zwei Konzerten vor Weihnachten freuen: Etwa 370 Besucher kamen dafür in die Sankt-Barbara-Kirche nach Gingen. Weitere 250 sorgten dafür, dass die Besucher noch stehend im Eingangsbereich der Geislinger Markuskirche gut zwei Stunden den mitreißenden Klängen lauschten.

„I will sing in the morning“ – so stimmten kräftige Männerstimmen den Konzertabend in Geislingen an. Klänge, zu denen etwas versetzt die Frauen des Chores in den Saal einzogen und das Publikum sofort in ihren Bann zogen. „Miricals“ (Wunder) – unter dieses Motto hatte Chorleiterin Angela Sieg beide Konzertveranstaltungen gestellt: „Ein Abend zum Wunder der Weihnacht und zu den kleinen Dingen, die dazwischenliegen“.

Das Programm: Gleichermaßen fröhlich wie getragen, beschaulich und zuversichtlich. Eingängige Melodien zur Weihnachtszeit von einem textsicheren Chor, ganz ohne Notenblätter, mit sympathischer Ausstrahlung. Die Töne, die nicht auf der Notenlinie standen, dürfte das Publikum ob der großherzigen Vorstellung locker verziehen haben. Ein Kompliment verdienen die mutigen, solistischen Einsätze mit einigen beachtlichen Darbietungen, ebenso wie die auflockernde Programmgestaltung durch Lieder, kleine Lesungen und Informationen, projiziert auf eine Leinwand.

Für einen „Prince of peace“ hatten sich die neuen U-30-Mitglieder des Chors in ihrem speziellen Beitrag entschieden. Mit glitzernden Hüten, strahlenden Gesichtern sowie mit Stimmen aus kräftigen Kehlen umarmten sie ihr Publikum musikalisch. „Alle Chöre klagen über Nachwuchs. Wir haben ihn“, bekundete die Dirigentin. Der seit 25 Jahren bestehende Chor probt ein Mal wöchentlich und zeigt sich anhand der Frauen- und Männerstimmen in recht guter Balance. Als treue Instrumentalbegleitung gelten Miriam Heuthe und Gerd Albrecht am Piano mit Thomas Frank an den Percussions.

Ein besonders schöner Beitrag war – außer dem musikalischen Angebot des Chors – der kurze Bericht einer Sängerin, die von ihrem Besuch in der Geburtsgrotte von Bethlehem berichtete. „Die Menschen stehen Stunden lang an. Und dann gibt es von allen Nationen alles: Von geschmacklosen Fotos bis zu Tränen und andächtiger Rührung.“ Was die Menschen eint: Alle beten an dieser Stelle zu einem Gott.

Unterm Strich ein Abend, der die Besucher rundum begeistert hat.