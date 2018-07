Böhmenkirch / Thomas Hehn

Mysteriöse Steinwürfe auf vorbeifahrende Autos im Ulmer Weg in Böhmenkirch beschäftigen die Polizei und sorgen für Aufruhr in der Bevölkerung.

In Böhmenkirch treibt ein Steinewerfer sein Unwesen. Innerhalb weniger Wochen wurden im Ulmer Weg insgesamt 16 Autos beschädigt. Sogar von Schüssen ist die Rede. Inzwischen brodelt die Gerüchteküche über den möglichen Täter. Während die Volksseele kocht, steigt die Verunsicherung: Wer ist das nächste Opfer? Mehr dazu lesen Sie am Samstag, 7. Juli, in der Printausgabe und im E-Paper der GZ.