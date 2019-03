Demonstrieren für den Klimaschutz ist das eine. Setzen die Jugendlichen Umweltschutz auch in ihrem privaten Umfeld aktiv um?

Lilly Stahl (15) aus Kuchen, Klasse 9a, Michelberg-Gymnasium

„Ich habe zu Weihnachten Deo-Creme hergestellt und in Gläsern verschenkt. Der Inhalt war Bio-Qualität und wir haben kein Plastik verwendet. Die Resonanz war durchweg positiv.

Aber auch im Alltag achten wir in der Familie auf Umweltschutz: Wir kaufen Eier und Äpfel vom Bauern in Kuchen und wir haben gemeinsam mit zwei weiteren Familien ein halbes Rind vom Öko-Bauern gekauft und portionsweise eingefroren. So erübrigen sich für uns viele Wege zum Metzger. Wir achten außerdem darauf, Plastik zu vermeiden und Müll zu trennen. Und nicht zuletzt trage ich auch Kleidung von meiner Schwester auf.“



Hannah Röcker (16) aus Kuchen, Klasse 11, Michelberg-Gymnasium

„Ich fahre überall mit dem Fahrrad hin – außer, es ist kälter als minus 5 Grad. Dann und wenn Schnee ist, chauffieren meine Eltern mich mit dem Auto.

Zu Hause benutzen wir nur Glasflaschen, und meine Handys sind größtenteils die ausrangierten Geräte meiner Eltern. Man kann auf so vieles achten, finde ich: etwa die Schuhe neu besohlen zu lassen, wenn sie sonst noch gut sind oder die Klamotten an Geschwister weitergeben. Wenn ich Kleidung kaufe, trage ich diese so lange, bis sie fast auseinanderfällt. Deshalb orientiere ich mich nicht an Trends, sondern kaufe, was mir wirklich gefällt.“



Jannis Kelemen (16) aus Bad Ditzenbach, Klasse 11, Michelberg-

Gymnasium

„Ich finde, es geht nicht um totalen Verzicht, sondern um Veränderung im Konsumverhalten. Ich bin mir seit drei oder vier Jahren der Umweltproblematik bewusst. Deshalb fahre ich mit dem Fahrrad zum Sport und in die Schule meist mit dem Bus, außer meine Eltern fahren sowieso. Flugreisen machen wir gar nicht, ich persönlich finde diese unverantwortlich.

Manches sind auch bloß Kleinigkeiten, so haben wir neuerdings Bambus-Zahnbürsten statt die aus Plastik. Und klar, wäre ein neues Handy super, aber das zwei Jahre alte tut es von der Technik her absolut noch.“



Tamara Maier (16) aus Deggingen, Klasse 11, Michelberg-Gymnasium

„Ich habe lange das alte Handy meiner Mutter benutzt. Ich finde, ich brauche nicht jedes zweite Jahr ein neues Handy, auch wenn das verlockend ist. Überhaupt hab’ ich von klein auf gelernt, darauf zu achten, Wasser aus Glasflaschen zu trinken und keinen Plastikmüll zu verursachen. Meine Mutter kocht Essen frisch, auch als Vorrat, den sie dann einfriert. So spart sie viel Verpackungsmüll. Ich ziehe oft die Klamotten von meiner Mutter an, die noch gut sind. Kleidung in diesem Stil würde ich mir eh kaufen. Trends sind mir egal, mir muss die Kleidung halt gefallen.“



Adina Börger (12) aus Böhmenkirch, Klasse 6a, Helfenstein-Gymnasium

„Ich war Teilnehmerin an der Aktion „Plants for the Planet“ und habe mit den anderen Teilnehmer mehr als 100 Bäume gepflanzt. Um zum Training zu fahren, bilden wir Fahrgemeinschaften, so dass nur eine Mutter fahren muss statt drei. Meine Familie hat ein Elektroauto, um CO 2 zu sparen. Damit fahren wir auch in den Urlaub – wir machen keine umweltverschmutzenden Flugreisen. Außerdem versucht meine Mutter immer, Dinge möglichst ohne Verpackung einzukaufen, um Müll zu vermeiden.“

Unsere Bildergalerie von der Demonstration am Freitag: