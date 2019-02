Eybach Selina Schrag aus Eybach wandelt zwischen den Welten

60 Straßenkinder in Ruanda bekommen einmal in der Woche ein warmes Essen – dank Selina Schrag aus Eybach. Die 21-Jährige hat vor zwei Jahren das Projekt „Cuisine du coeurs“ (Küche der Herzen) gegründet. Sie reist immer wieder nach Afrika, weil sie dort eine zweite Heimat gefunden hat. © Foto: Selina Schrag

Eybach / Claudia Burst

Selina Schrag aus Eybach weiß nicht, ob sie sich in Ruanda oder in Deutschland mehr zu Hause fühlt. Momentan ist sie wieder in Afrika.

19 Monate war Selina Schrag aus Eybach nach ihrem Abitur vor knapp drei Jahren in Afrika. Sie arbeitete für die Bad Boller Organisation „Friends of Ruanda“ als Lehrerin, später mit schwer behinderten Menschen in Gisenyi im Nordosten Ruandas.

In der Freizeit ein Hilfsprojekt aufgebaut

In ihrer Freizeit baute sie das Hilfsprojekt für Straßenkinder „Cuisine du coeur“ (Küche der Herzen) auf, das 60 Kindern jede Woche eine warme Mahlzeit beschert.

Kulturschock in Deutschland

Als die heute 21-Jährige Anfang 2018 nach Hause zurückkehrte, erlitt sie einen Kulturschock. Sie fand sich in Deutschland nicht mehr zurecht. Sie kehrte für weitere sechs Monate nach Ruanda zurück. Nur mit Hilfe einer Liste, die ihr klar machte, was für sie in Deutschland wichtig ist, schaffte sie es, sich nach diesen sechs Monaten auch in Deutschland wieder wohlzufühlen.

Familie und Freunde sind wichtig

An der Spitze dieser Liste stehen ihre Familie und ihre deutschen Freunde.

Im Oktober wird Selina Schrag „Soziale Arbeit“ studieren. Bis dahin verbringt sie weitere Monate in Afrika.

Wer mehr wissen will: Wir beichten über die Eybacherin in der heutigen Ausgabe der Geislinger Zeitung (12. Februar)

