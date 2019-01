Dreikönigsschwimmen Eybach: Sechs Unerschrockene wagen den Sprung in den Mühlbach

Eybach / German Wehle

Premiere geglückt: In Eybach fand am Dreikönigstag das erste Dreikönigsschwimmen statt, entstanden durch eine Initiative mehrerer Eybacher. Unter den Augen von zahlreichen Zuschauern machten sich sechs unerschrockene und der Kälte trotzende Schwimmerinnen und Schwimmer bei leichtem Schneeregen bereit für den Sprung in die Mühlbachquelle, um dort ein erfrischendes, wenn auch nur kurzes Bad in dem acht Grad kalten Wasser zu nehmen.

70 Zuschauer, sechs Schwimmer am Quelltopf

Unter dem Applaus der beschirmten und warm gekleideten etwa 70 Schaulustigen durchschwammen die sechs Dreikönigsschwimmer den Quelltopf, stets gut gesichert und überwacht von Eybacher Sicherheits- und medizinischem Personal.

Bei der Veranstaltung wurden Glühwein und Punsch, sowie Erfrischungsgetränke auf Spendenbasis gereicht, die Eybacher Sternsinger verteilten Süßigkeiten. Der erzielte Spendenerlös in Höhe von 183,60 Euro kam der diesjährigen Sternsingeraktion zugute. Schwimmer wie Besucher waren sich darüber einig, dass diese Veranstaltung noch viele Jahre weitergeführt werden sollte. Zahlreiche Zuschauer sagten bereits ihre Teilnahme für das kommende Jahr zu.

Typische Topfquelle der Schwäbischen Alb

Der Mühlbrunnen – volkstümlich Mühlbach – ist eine typische Topfquelle der Schwäbischen Alb. Die mittlere Schüttung beträgt zirka 300 Liter pro Sekunde, die Wassertemperatur liegt das ganz Jahr über konstant bei acht Grad Celsius. Der Mühlbach mündet in die Eyb. In früheren Zeiten war er eine nie versiegende, lebenswichtige Trinkwasserquelle. Er wurde zudem als Viehtränke, Löschwasserteich und Schwimmbad genutzt.