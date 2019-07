Die Anmeldezahlen an den meisten weiterführenden Schulen steigen. Gymnasien sind bei den Fünftklässlern besonders begehrt.

Michelberg-Gymnasium: Deutlich mehr Fünftklässler

Insgesamt 98 Fünftklässler werden laut Schulleiter Heiner Sämann ab September im Geislinger Michelberg- Gymnasium in vier Klassen eingeschult. Das sind 32 Schüler mehr als im vergangenen Jahr. Heiner Sämann begründet das unter anderem mit der Qualität des Ganztagesangebots an seiner Schule, sieht die Zahl andererseits ganz pragmatisch: „Dieser Jahrgang ist ein besonders großer, sodass insgesamt gesehen an allen weiterführenden Schulen deutlich mehr Anmeldungen als im Vorjahr zu verzeichnen sind.“

Helfenstein-Gymnasium: von 100 auf 117

Dennoch gilt das für die beiden Geislinger Gymnasien ganz besonders: Im Helfenstein-Gymnasium werden nach 100 Schülern im vergangenen Jahr in diesem Jahr 117 Fünftklässler eingeschult. Alle vier Klassen werden dann G9-Klassen sein, also Schüler, die in neun Jahren das Abitur absolvieren und nicht in acht, wie es in Baden-Württemberg sonst die Regel ist. Schulleiter Wolfgang Rapp bedauert diesen Trend und will in Zukunft alles daran setzen, wieder wenigstens eine G8-Klasse anzubieten. „Für Kinder mit schneller Auffassungsgabe oder die leicht lernen, ist eine solche Klasse die bessere Alternative“, begründet er. Aber er freut sich, den zukünftigen Fünfern die Möglichkeit bieten zu können, statt Französisch als Zweitsprache Latein zu wählen. Das war bisher den G8-Schülern vorbehalten.

Schubart-Realschule: Anmeldezahlen sinken

Dass die Anmeldezahlen bei allen weiterführenden Schulen steigen, stimmt nur bedingt, wie die Zahlen des Schulamts am Stichtag 24. Juli belegen: Bei der Schubart-Realschule sinken die Anmeldezahlen von 83 im vergangenen Jahr auf 75 im kommenden. Laut Schulleiter Joachim Boldt sind es allerdings 79 Anmeldungen, die bei ihm an der Schule eingegangen sind. Damit ist er zufrieden, für ihn sind die „in den vergangenen Jahren gleichbleibend hohen Anmeldezahlen“ ein Zeichen dafür, dass die Eltern Vertrauen in seine Schule haben.

Leiter der Schule am Tegelberg: Eltern schätzen Gemeinschaftsschulen

Ottmar Dörrer, geschäftsführender Schulleiter der Geislinger Schulen und Schulleiter an der Gemeinschaftsschule am Tegelberg, weiß, wie die unterschiedlichen Zahlen zustande kommen: „Manche merken erst ganz zum Schluss des Schuljahres, dass sie die falsche Schule gewählt haben oder dass Wiederholen die bessere Alternative ist und melden sich deshalb in der allerletzten Schulwoche noch um“, erklärt er die „hohe Fluktuation bis zuletzt“.

Auch bei ihm unterscheidet sich die Zahl des Schulamtes für die künftigen Fünftklässler (46) von seinen eigenen Zahlen (50). So oder so sind es mehr als im vergangenen Schuljahr. Dies erklärt Schulleiter Ottmar Dörrer so: „Viele Eltern schätzen es, dass Kinder in der Gemeinschaftsschule erst ab Klasse acht endgültig entscheiden müssen, auf welchen Schulabschluss sie hinarbeiten.“

Daniel-Straub-Realschule: Mehr als 60 statt 41

Dass die Realschule gute Möglichkeiten für weitere Anschlüsse bietet, zählt auch für Franz Sommer von der Daniel- Straub-Realschule zu den Gründen, warum sich an seiner Schule 63 Schüler – im Vergleich zu 41 im vergangenen Schuljahr – angemeldet haben (nach Information des Schulamts sind es zum neuen Schuljahr 61 Fünftklässler). Sommer vermutet: „Mit 28 Anmeldungen in die Bläserklasse ist unser Musikprofil sicherlich ein Baustein für die deutlich höheren Anmeldezahlen.“

Uhlandschule Geislingen: „Positive Entwicklung“, sagt Markus Beyer zufrieden

Auch Markus Beyer, Schulleiter an der Uhlandschule, freut sich über die „positive Entwicklung in den vergangenen Jahren“. Nach aktuellem Stand begrüßt die Grund- und Werkrealschule zum Schulstart im September 25 Schüler (Schulamt: 26) – vergangenes Schuljahr waren es 20 Fünftklässler. Man starte mit einer Klasse, nach der sechsten Klasse gehe es dann für gewöhnlich mit zwei siebten Klassen weiter. Die Uhlandschule habe sich auf die „zunehmende Heterogenität und ‚inklusive Settings’ eingestellt“, sagt Beyer. Das werde von den Eltern bewusst wahrgenommen und geschätzt.

Von der Lindenschule waren in der letzten Schulwoche keine aktuellen Zahlen zu erfahren.

Info: Dieser Artikel erschien zunächst im ePaper und der gedruckten GZ am 29. Juli, im Internet am 31. Juli 2019.

