Prunksitzung Schuggeler stibitzen das Geislinger Bübchen

Der Elferrat zeigt beim Charleston viel Bein. So viel Anmut sieht man in der Eybtalhalle sonst eher selten. © Foto: Markus Sontheimer

Eybach / Stefanie Schmidt

Federboa und Fransenkleider für die Damen, Hosenträger und Fliege für die Herren waren bei der Prunksitzung der Eybacher Schuggeler am Samstag inoffizielle Kleiderordnung für das Publikum. Denn die ausverkaufte Eybtalhalle verwandelt sich einen Abend lang in das elegante „Lido d’Eyb“, ein Theater im Stil der 1920er- und 1930er-Jahre. Das Programm beginnt dramatisch mit Sirenengeheul und einer Razzia: Kommissar Greifer von der Sitte (Peter Guiremand) will dem Glücksspiel im Eybacher Lido ein Ende setzen. Doch Intendant Harald Issler und Barkeeper Florian Jakob lenken den Gesetzeshüter ab, indem sie ihn einfach in die Moderation der Show einbinden.

Doch ein ganz besonderes „Diebesgut“ hätte dem Kommissar eigentlich sofort auffallen müssen: Das neu gegossene „Bübchen“ für den Brunnen im Geislinger Stadtpark glänzt gülden auf einem Podest inmitten der von Sigi Winkler gestalteten Theaterkulisse. Denn die Schuggeler haben offensichtlich beste Verbindungen zur Eybacher Führungsetage der Gießerei Nehr und Saurer, die das Bübchen hat wiederauferstehen lassen.

Über vier Stunden Programm, alle Mitwirkenden „Eigengewächse“ des TV Eybach – das ist seit jeher das Alleinstellungsmerkmal der Schuggeler. Auch „Rei­gschmeckte“ werden offensichtlich sofort für die närrische Veranstaltung rekrutiert. Diese Erfahrung machten die Neu-Eybacher Matthias Drößler und Sascha Binder. Vor einer Woche hielten sie noch bei der Geislinger Kreissäge die Fäden in der Hand, nun sollen sie im Lido beweisen, dass sie das Potenzial zum „richtigen“ Eybacher haben – auch ohne Sozialisation in der Huttanzgesellschaft. Sie greifen auf eine altbewährte Strategie zurück: Gemeinsame Feinde schweißen zusammen.

Deshalb teilen sie ordentlich aus gegen die anderen Stadtbezirke, Umlandgemeinden und ganz besonders natürlich gegen Eybachs Lieblingsfeind Böhmenkirch. „Eybach hat einen guten Mix und Böhmenkirch hat nix“, singen sie. Der Jubel in der Halle zeigt: Ob sich die Neu-Eybacher in den kommenden Jahren gegen ihre zunehmende Schuggelerisierung wehren können, scheint äußerst fraglich.

Konkurrenz mit Böhmenkirch

Während die Konkurrenz zwischen Eybach und Böhmenkirch eine lange Tradition hat, hat ein anderer todernster Konflikt erst im vergangenen Jahr begonnen: Die Fehde zwischen den „Tobi“-Mädels und den Jungs vom Eybacher Bauwagen. Lange war es der Bauwagen-Trupp gewohnt, widerspruchslos auf der Bühne blödeln zu können. Inzwischen sind die leidenschaftlichen Biertrinker zum liebsten Spottobjekt der sektschlürfenden Tobis geworden. Dafür revanchieren sich die Jungs mit einem heftig vibrierenden „Tobinator“-Tanz. Wo das alles in den kommenden Jahren wohl noch hinführen wird?

Andreas Müller kämpft als Albert Einstein in der Bütt mit einem Schnurrbart, der nicht so recht kleben will, und arbeitet sich an den politischen und gesellschaftlichen Aufregern des Jahres ab. Nicht alle Pointen zu sperrigen Themen wie Gesundheitssystem, streikende Gewerkschaften und Dieselskandal wollen in feucht-fröhlicher Runde sofort zünden. Viel einfacher hat es da Arno Braunschmid, dem seine Informanten Jahr für Jahr die peinlichsten Episoden aus dem Leben prominenter Mitglieder des TV Eybachs zutragen. In der Rolle des Paten mit dunkler Sonnenbrille und finsteren Bodyguards sind ihm die Missgeschicke ein gefundenes Fressen: Ein unbedarftes Ehepaar landet statt beim Stuttgarter Konzert von Udo Lindenberg bei der Heavy-Metal-Band U.D.O, ein Pechvogel muss wegen eines kaputten Schlosses mit schwerem Gerät aus der Toilette gerettet werden und der Huttanzgesellschaft geht beim Maibaumstellen doch tatsächlich das Bier aus. „Für euch kommt jede Rettung zu spät, seid am Ende zum Saufen zu blöd“, lästert Braunschmid. Die Halle tobt, aber der „Pate“ verabschiedet sich trotzdem lieber ins Zeugenschutzprogramm.

Unterbrochen wird das Programm im Eybacher „Lido“ immer wieder von einer penetranten Showtruppe aus Las Vegas, deren nicht immer grazile Mitglieder den Elferräten und ihren „Schuggelinchen“ zum Teil verdächtig ähnlich sehen. Mit typisch amerikanischem Selbstbewusstsein präsentieren sie die skandalöse geringelte Bademode der Saison und neumodische Tänze wie den verruchten Charleston. Dabei hat der TVE doch selbst genügend talentierte Tanzmädels. Diese gewinnen glücklicherweise immer wieder die Oberhand und fegen als Party People aus dem „Great Gatsby“, als Pilotinnen auf den Spuren von Amelia Earhart oder sogar auf Rollschuhen über die Bühne.

Zum Abschluss bleibt nur die bange Frage: Wie lange muss das Bübchen noch in Eybacher Gefangenschaft ausharren? Bis zum Hock wird es hoffentlich wieder auf seinem Podest im Stadtpark stehen. Darauf ein dreifaches „Schuggeler Helau!“.