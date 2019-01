Engagement Schüler spenden Lebensmittel an Tafelladen

Schüler spenden Lebensmittel an Tafelladen

Geislingen / Swp

Die evangelische Religionsgruppe der Klassen 10 der Schubart-Realschule startete zusammen mit Lehrer Roman Blessing eine Sammelaktion für den Geislinger Tafelladen Carisatt. An drei Tagen haben die Mädels und Jungs in der großen Pause Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs gesammelt, die ihren Mitschülern zahlreich gespendet wurden. Dazu zählten Nudeln, Reis, Konservendosen und Süßigkeiten und auch Hygieneartikel wie Duschgel, Shampoo, Zahnpasta und Seife.

Am Tag darauf haben dann Mitarbeiter des Tafelladens die Spenden mit dem Auto abgeholt. Die Mitarbeiter und die Kunden von Carisatt zeigten sich sehr froh darüber, diese Produkte zu erhalten. Diese sind für die ärmeren Menschen in Geislingen und Umgebung zu erschwinglichen Preisen erhältlich.

Symbolisch übergaben die Schüler im Rahmen des Schulgottesdienstes einen Korb mit Spenden an die Mitarbeiter des Tafelladens, die sich herzlichst bedankten. So haben die Schüler der Schubart-Realschule mit ihren Spenden den Tafelladen und seine wichtige Arbeit für die bedürftigen Menschen in Geislingen unterstützt – eine nachahmungswerte Tat.

Info Der Geislinger Tafelladen in der Bebelstraße 100 ist mittwochs und freitags von 9.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.